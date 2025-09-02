szeptember 2., kedd

Az E.ON szakemberei végzik

31 perce

Optikai hálózatot fejlesztenek, áramszünet lesz a zalai városban!

Mészáros Annarózsa

Keszthelyen tervezett áramszünet lesz, az optikai hálózat építése végett, amelyet az E.ON szakemberei végeznek 2025. szeptember 15-én, 08:00 - 15:30 között.

tervezett áramszünet
Az optikai hálózat építése miatt tervezett áramszünet lesz Keszthelyen
Forrás:  Getty Images

A tervezett áramszünet az alábbi fogyasztási helyeket érinti:

  • 3773 /1 Hrsz
  • Bajcsy-Zsilinszky utca 1-33, 0-40
  • Balaton part HRSZ:3734/1
  • Kikötő HRSZ:3795/13
  • Lóczy Lajos utca 0, 11, 15, 14-24
  • Pázmány Péter utca 13-29, 18-42
  • Toldi Miklós utca A HRSZ:3555/1, 14, 14 A B, 25, 29, 3555 1 A hrsz.

 

