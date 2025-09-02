Az E.ON szakemberei végzik
Optikai hálózatot fejlesztenek, áramszünet lesz a zalai városban!
Keszthelyen tervezett áramszünet lesz, az optikai hálózat építése végett, amelyet az E.ON szakemberei végeznek 2025. szeptember 15-én, 08:00 - 15:30 között.
A tervezett áramszünet az alábbi fogyasztási helyeket érinti:
- 3773 /1 Hrsz
- Bajcsy-Zsilinszky utca 1-33, 0-40
- Balaton part HRSZ:3734/1
- Kikötő HRSZ:3795/13
- Lóczy Lajos utca 0, 11, 15, 14-24
- Pázmány Péter utca 13-29, 18-42
- Toldi Miklós utca A HRSZ:3555/1, 14, 14 A B, 25, 29, 3555 1 A hrsz.
