1 órája
Így lesz jobb az áramellátás a balatoni hegyen
Időről időre szükség van az áramszolgáltatás szüneteltetésére, hogy biztonságosan kiépíthessék vagy karbantarthassák a villamos hálózatot. Ezt hívják tervezett áramszünetnek.
Hálózatot bővítenek Balatongyörökön, ezért van szükség a tervezett áramszünetre
Forrás: Getty Images
Balatongyörökön tervezett áramszünet lesz 2025. szeptember 10. és 11-én 08:00-15:30 között, amelyet az E.ON szakemberei végeznek a megnövekedett ügyféligény villamos energia ellátása végett.
A tervezett áramszünet az alábbi fogyasztási helyeket érinti:
Becehegy
Becehegy HRSZ:2119
Becehegy HRSZ:2119/2
Becehegy HRSZ:2124
Becehegy HRSZ:2126
Becehegy HRSZ:2128
Becehegy HRSZ:2130
Becehegy HRSZ:2134
Becehegy HRSZ:2196
Becehegy HRSZ:2199
Becehegy HRSZ:2201
Becehegy HRSZ:2202
Becehegy HRSZ:2210
Becehegy HRSZ:2213
Becehegy HRSZ:2214
Becehegy HRSZ:2224/1
Becehegy HRSZ:2227
Becehegy HRSZ:2233
Becehegy HRSZ:2235
Becehegy HRSZ:2239
Becehegy HRSZ:2240
Becehegy HRSZ:2250
Becehegy HRSZ:2253
Becehegy HRSZ:2257
Becehegy HRSZ:2274
Becehegy HRSZ:2276/1
Becehegy HRSZ:2281
Becehegy HRSZ:2292
Becehegy HRSZ:230
Becehegy HRSZ:2301
Becehegy HRSZ:2309
Becehegy HRSZ:2310
Becehegy HRSZ:2359
Becehegy HRSZ:2369
Becehegy HRSZ:2648
Becehegy Hrsz:2296
Becehegy 086/30
Becehegy 086/31
Becehegy 183 HRSZ:2265
Becehegy 2096
Becehegy 2097
Becehegy 2101
Becehegy 2104
Becehegy 2115/2
Becehegy 2131
Becehegy 2131/2
Becehegy 2133/2 270
Becehegy 2223
Becehegy 2228
Becehegy 2243
Becehegy 2244
Becehegy 2245
Becehegy 2264
Becehegy 2271
Becehegy 2273
Becehegy 2277
Becehegy 2280
Becehegy 2284
Becehegy 2285
Becehegy 2287
Becehegy 2311
Becehegy 2316
Becehegy 2369 /4 HRSZ
Becehegy 2374
Becehegy 45 HRSZ:2229
Becehegy 51 HRSZ:2254/2
Becehegy 86
Becehegy 86/9
Becehegy-Felső utca HRSZ:2109/1
Becehegy-Felső utca 79 HRSZ:2232
Eresztényi út HRSZ:2260
Eresztényi út HRSZ:2261
Eresztényi út HRSZ:2266
Eresztényi út HRSZ:2300/1
Eresztényi út 15 HRSZ:2297
Eresztényi út 184 HRSZ:2268
Eresztényi út 2299
Eresztényi út 25 HRSZ:2276/2
Eresztényi út 37
Eresztényi út 47 HRSZ:2259
Eresztényi út 7 2323/1 hrsz
Eresztényi Dűlö HRSZ:2271
Eresztényi Dűlö HRSZ:2316/2
Eresztényi Dűlö HRSZ:2320/2
Felső hegy HRSZ:2099
Felső hegy HRSZ:2113
Felső hegy HRSZ:2120/1
Felső hegy HRSZ:2120/2
Felső hegy HRSZ:2123
Felső hegy HRSZ:2129
Felső hegy HRSZ:2216/2
Felső hegy HRSZ:2249/1
Felső hegy 2110
Felső hegy 2204
Felső út HRSZ:2098
Felső út HRSZ:2102
Felső út HRSZ:2117
Felső út HRSZ:2132/2
Felső út HRSZ:2205/1
Felső út 27
Felső út 47
Felső út 49 2213 hrsz
Felső út 61 HRSZ:2218/5
Felső út 63
Felső út 68 HRSZ:2111
Felső út 81 HRSZ:2251
Felső út 88 HRSZ:2109/5
Füge köz HRSZ:2246
Füge köz 8 HRSZ:2275
Füredi út 144
Hrsz. HRSZ:2349/2
Kápolna utca HRSZ:086/39
Kápolna utca HRSZ:2222
Kápolna utca HRSZ:2290/1
Kápolna utca HRSZ:2295
Kápolna utca 5504 2373.hrsz
Panoráma utca HRSZ:086/33
Panoráma utca HRSZ:2211
Panoráma utca 086/34 hrsz
Panoráma utca 163
Panoráma utca 246 HRSZ:2209
Patkó utca HRSZ:2658
Tél utca 9 HRSZ:2659