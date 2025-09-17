34 perce
Mintha a természetben járnál, még az állatok is életre kelnek a profi fotókon (galéria)
Adorján Péter természetfotós alkotásaiból nyílt kiállítás Zalaegerszegen, a Gönczi Galériában. A megjelenteket Flaisz Gergő igazgató köszöntötte, az október 4-ig látogatható tárlatot Bekő Tamás levéltáros ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Adorján Péter és Bekő Tamás a kiállításmegnyitón.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Adorján Péter gyermekkorában még édesapja mellett a gombászás, később pedig önálló barangolásai során fedezte fel a Keszthelyi-hegység és a Kis-Balaton titokzatos világát. Több mint harminc éve szenvedélye a természetfotózás, ami élményt, kihívást és lehetőséget nyújt számára. Fotóinak köszönhetően magunk is a természet varázslatos világába csöppenünk. 1998-ban az „Év Természetfotósa” lett tájkép kategóriában, s több hazai, valamint külföldi kiállításon is bemutathatta alkotásait. Aktívan részt vett természetvédelmi munkákban, kutatásokban, és a mai napig tart foglalkozásokat erdei iskolákban, hogy a fiatalok is megszeressék a természet minden apró csodáját.
Adorján Péter természetfotós kiállításaFotók: Pezzetta Umberto