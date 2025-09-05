szeptember 5., péntek

Termékvisszahívás

31 perce

Káros az egészségre ez a kínai szezámolaj, rákkeltő anyagok vannak benne!

Címkék#szezámolaj#termékvisszahívás#élelmiszer

Olyan egészségre káros, rákkeltő anyagokat találtak egy Magyarországon is kapható, kínai szezámolajban, amelyek akár gépek kenőanyagaiból származhatnak, vagy az olajok magas hőmérsékleten finomítása következtében képződnek.

Zaol.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, írja honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A terméket visszahívták.

Forrás: nkfh.gov.hu

Az érintett termék adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Szezámolaj

2. Márka: Golden Lion

3. Kiszerelés: 12x1 l

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

