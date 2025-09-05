Káros az egészségre ez a kínai szezámolaj, rákkeltő anyagok vannak benne!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, írja honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A terméket visszahívták.

Forrás: nkfh.gov.hu

Az érintett termék adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Szezámolaj

2. Márka: Golden Lion

3. Kiszerelés: 12x1 l

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!