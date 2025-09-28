szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem a futárok hibája

7 órája

Vészhelyzetet jelentett a Temu – ezért késik a rendelésed

Címkék#vészhelyzet#Temu#szupertájfun#aggodalom

Sok magyar vevő aggódik: a Temu hivatalosan is vészhelyzetet hirdetett, ezért komoly késésekre kell számítani a rendelések kézbesítésénél, írja testvérportálunk, a vaol.hu a Világgazdaságra hivatkozva.

Zaol.hu
Vészhelyzetet jelentett a Temu – ezért késik a rendelésed

Forrás: Shutterstock

Késve szállítja ki a Temu a csomagokat, de erre nyomós oka van a cégnek, ugyanis Kínán végigsöpört a hét elején a Ragasa szupertájfun, ami a kereskedelmi útvonalakat is jelentősen befolyásolta – számolt be az esetről a vg.hu.

A kínai kereskedelmi platform üzenetben tájékoztatta a megrendelőket, ezt többen is megosztották egy nyilvános Facebook-csoportban csütörtökön. A bejegyzések alatt pedig elindult a kommentáradat.

Forrás: Temu Magyarország Facebook-csoport

Sok felhasználó aggodalmát fejezte ki a csomagjaik megérkezése miatt, ugyanis fontos volt számukra, hogy a rendelésük időben megérkezzen. A kommentek között van azonban megkönnyebbülésnek hangot adó is, volt akinek szeptember 25.–október 3. között adták meg a szállítási időt, és már meg is kapta a csomagját.

További részletek a vaol.hu oldalán.

A Temuról számos alkalommal írtunk már portálunkon is, egyebek mellett tippet adtunk ahhoz, hogyan érkezik meg gyorsabban a Temu-ról rendelt csomag, de beszámoltunk félresikerült rendelésekről és arról is, hogy  Temun a dubai csoki után kolbászt is rendelhetünk, a kínai webáruházt ugyanis betör az élelmiszerpiacra is, és jelentősen bővíteni kívánja a termékkínálatát.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu