Vészhelyzetet jelentett a Temu – ezért késik a rendelésed

Késve szállítja ki a Temu a csomagokat, de erre nyomós oka van a cégnek, ugyanis Kínán végigsöpört a hét elején a Ragasa szupertájfun, ami a kereskedelmi útvonalakat is jelentősen befolyásolta – számolt be az esetről a vg.hu.

A kínai kereskedelmi platform üzenetben tájékoztatta a megrendelőket, ezt többen is megosztották egy nyilvános Facebook-csoportban csütörtökön. A bejegyzések alatt pedig elindult a kommentáradat.

Forrás: Temu Magyarország Facebook-csoport

Sok felhasználó aggodalmát fejezte ki a csomagjaik megérkezése miatt, ugyanis fontos volt számukra, hogy a rendelésük időben megérkezzen. A kommentek között van azonban megkönnyebbülésnek hangot adó is, volt akinek szeptember 25.–október 3. között adták meg a szállítási időt, és már meg is kapta a csomagját.

További részletek a vaol.hu oldalán.

A Temuról számos alkalommal írtunk már portálunkon is, egyebek mellett tippet adtunk ahhoz, hogyan érkezik meg gyorsabban a Temu-ról rendelt csomag, de beszámoltunk félresikerült rendelésekről és arról is, hogy Temun a dubai csoki után kolbászt is rendelhetünk, a kínai webáruházt ugyanis betör az élelmiszerpiacra is, és jelentősen bővíteni kívánja a termékkínálatát.