1 órája
Mennyibe kerül az örök nyugalom Keszthelyen? – jelentős különbségek a temetők között
A Balaton-parti városban az emlékezés és a búcsú helyszínét két nagy temető biztosítja: a Szent Miklós és a Szent Mihály. A temetkezési árak Keszthelyen jelentős eltéréseket mutatnak attól függően, melyik temetőt és milyen nyughelytípust választanak a hozzátartozók.
Keszthelyen két temető is a gyászolók és emlékezők rendelkezésére áll: a Kossuth Lajos utcai Szent Miklós temető, valamint a Hévízi úti Szent Mihály temető. Mindkettő régi hagyományokat őriz, ugyanakkor a mai kor követelményeihez igazodva átlátható díjszabással működik. De mennyibe kerül egy sírhely, urnafülke vagy sírbolt a Balaton-parti városban? Ezek jelenleg a temetkezési árak Keszthelyen.
Temetkezési árak Keszthelyen – hol, mennyiért, meddig?
A díjak temetőnként és sírtípusonként is jelentősen eltérhetnek. Az egyszerű, egyszemélyes sírhely a Szent Mihály temetőben 46 ezer forintért váltható meg első alkalommal 25 évre, míg ugyanez a Szent Miklós temetőben már 110 ezer forintba kerül. A kétszemélyes sírhelyek ára még látványosabb különbséget mutat: 80 500 forinttól indulnak a Szent Mihály temetőben, a Szent Miklósban viszont elérhetik a 210 ezer forintot, a Mauzóleumkert egyes részein pedig akár 720 ezer forintot is.
Az urnás temetések természetesen kedvezőbb árfekvésben vannak: egy urnasírhely a Szent Mihály temetőben 33 ezer forint, a Szent Miklósban 66 ezer forint, míg egy urnafülke első megváltása 10 évre már 22–44 ezer forint között mozog.
A nagyobb, családi sírboltok megváltási díja több százezer forintra rúghat, viszont jóval hosszabb időre szólnak: 60 évig biztosítják a nyughelyet. Egy négyszemélyes sírbolt például 264 ezer forinttól indul a Szent Mihály temetőben, a Szent Miklósban pedig mintegy félmillió forintba kerül.
Temetőfenntartási hozzájárulás és szolgáltatási díjak
A sírhelyek mellett a fenntartás és a temetésekhez kapcsolódó szolgáltatások díja is szabályozott. A temetkezési szolgáltatók például 44 ezer forintot fizetnek a temető létesítményeinek igénybevételéért.
A sírásás és visszahantolás díja attól függ, milyen jellegű temetésről van szó. Egy átlagos sírásás 14 ezer forint, a sírhely megnyitása és lezárása koporsós temetésnél 20 ezer forint, míg urnasír ásása már 5 500 forintért elvégezhető.
A halotthűtő használata is külön tétel: 5 500 forint naponta, hamvasztás megrendelése esetén pedig legfeljebb hét napig összesen 11 ezer forintért vehető igénybe.
A hozzátartozók számára az elhunyt szállítása térítésmentes, vagyis ezért a szolgáltatásért nem kell külön fizetni.
A sírok újbóli megváltása
A sírok újbóli megváltását minden év december végéig kell megtenni, amennyiben lejár a sírhely, urnafülke vagy bármely temetési hely megváltott ideje. Ez 10, 25, 60 év lehet.
– 1999-ben volt egy nagy reform a temetkezési törvényben. Onnantól fogva számít az, hogy egy koporsós temetés esetén minimum 25 évre meg kell hosszabbítani a sírhely megváltását. Tehát bármikor van egy temetés, lehet, hogy az a sírhely még 10 évig érvényes, de 15 évet akkor is rá kell még pluszban váltani, hogy a temetés évétől 25 év érvényességi idő meglegyen – mondta el lapunknak korábban Havasi Irma, Keszthely temetkezési ágazatvezetője.
Három éve készült egy digitális térkép a Szent Miklós temetőről, s ez nagyban segíti az iroda munkáját, így könnyebben tudnak tájékoztatást adni a hozzátartozóknak.