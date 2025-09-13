Mennyibe kerül az örök nyugalom Keszthelyen? – jelentős különbségek a temetők között

Keszthelyen két temető is a gyászolók és emlékezők rendelkezésére áll: a Kossuth Lajos utcai Szent Miklós temető, valamint a Hévízi úti Szent Mihály temető. Mindkettő régi hagyományokat őriz, ugyanakkor a mai kor követelményeihez igazodva átlátható díjszabással működik. De mennyibe kerül egy sírhely, urnafülke vagy sírbolt a Balaton-parti városban? Ezek jelenleg a temetkezési árak Keszthelyen.

Temetkezési árak Keszthelyen – nagy a különbség a két temető árszabása között

Fotó: Mészáros Annarózsa

Temetkezési árak Keszthelyen – hol, mennyiért, meddig?

A díjak temetőnként és sírtípusonként is jelentősen eltérhetnek. Az egyszerű, egyszemélyes sírhely a Szent Mihály temetőben 46 ezer forintért váltható meg első alkalommal 25 évre, míg ugyanez a Szent Miklós temetőben már 110 ezer forintba kerül. A kétszemélyes sírhelyek ára még látványosabb különbséget mutat: 80 500 forinttól indulnak a Szent Mihály temetőben, a Szent Miklósban viszont elérhetik a 210 ezer forintot, a Mauzóleumkert egyes részein pedig akár 720 ezer forintot is.

Az urnás temetések természetesen kedvezőbb árfekvésben vannak: egy urnasírhely a Szent Mihály temetőben 33 ezer forint, a Szent Miklósban 66 ezer forint, míg egy urnafülke első megváltása 10 évre már 22–44 ezer forint között mozog.

A nagyobb, családi sírboltok megváltási díja több százezer forintra rúghat, viszont jóval hosszabb időre szólnak: 60 évig biztosítják a nyughelyet. Egy négyszemélyes sírbolt például 264 ezer forinttól indul a Szent Mihály temetőben, a Szent Miklósban pedig mintegy félmillió forintba kerül.

Az urnás temetések kedvezőbb árfekvésben vannak

Fotó: Mészáros Annarózsa

Temetőfenntartási hozzájárulás és szolgáltatási díjak

A sírhelyek mellett a fenntartás és a temetésekhez kapcsolódó szolgáltatások díja is szabályozott. A temetkezési szolgáltatók például 44 ezer forintot fizetnek a temető létesítményeinek igénybevételéért.

A sírásás és visszahantolás díja attól függ, milyen jellegű temetésről van szó. Egy átlagos sírásás 14 ezer forint, a sírhely megnyitása és lezárása koporsós temetésnél 20 ezer forint, míg urnasír ásása már 5 500 forintért elvégezhető.

A halotthűtő használata is külön tétel: 5 500 forint naponta, hamvasztás megrendelése esetén pedig legfeljebb hét napig összesen 11 ezer forintért vehető igénybe.