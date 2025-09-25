AI-időjóslat: -15 fok, hóvihar vagy enyhe tél? Itt a részletes tipp

szeptember 25., csütörtök

Ugyan még csak éppen beléptünk az őszi napéjegyenlőség időszakába, de szinte biztos, hogy mindenkinek megfordult a fejében, hogy amilyen gyorsan elszállt a nyár, olyan hamar betoppan a tél hóval, faggyal. De vajon lesz fehér karácsonyunk, korcsolyázhatunk a befagyott Balatonon, vagy a klímaváltozás miatt a téli hónapokban is elég lesz egy kiskabát?

Keszey Ágnes
Fotó: Shutterstock

Mindenki kíváncsi arra, milyen időjárásra számíthatunk hosszú távon, és erről főként nyár, valamint tél előtt sok előrejelzés is születik. Segítségül hívtuk a mesterséges intelligenciát, hogy adjon részletes prognózist, hogy vajon milyen hideg lesz az idei tél: vacogunk-e majd, vagy elkerül minket hó és fagy. 

mikor köszönt ránk a téli időjárás?
Sokan kíváncsiak arra, vajon milyen lesz az idei tél Zalában 
Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Mennyire lehet előre tudni, hogyan alakul az időjárás?

Általában az 1-3 napos, rövid távú előrejelzések a megbízhatóak, egy hét távlatára inkább csak trendeket lehet látni, míg a két héttel korábbi előrejelzések inkább csak valószínűsíthető jelenségeket, állapotokat mutatnak. A több hónapos előrejelzések - mint például a milyen lesz az idei tél kérdése - pedig a korábbi évek, évtizedek átlagához képest vetítenek elő egy feltételezést, például hogy melegebb lehet a szokásosnál. Térségünkben ráadásul a Balaton környékén eltérések is adódhatnak, a tó és a domborzat miatt a szél vagy hőmérséklet alakulhat másképp, mint akár egy 20-30 kilométerrel beljebb fekvő helyen. 

Térségünkbe is betör a La Niña? 

Hazai és nemzetközi jelenségeket és tendenciákat is összevetett az AI, mely szerint mindenképpen fontos figyelembe venni - többek között - a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal megfigyeléseit és közleményeit. Ezek szerint a trópusi Csendes-óceánon most nagyobb az esély egy gyenge La Niña kialakulására az ősz–téli időszakra. Ez az időjárási jelenség növelheti a hidegbetörések esélyét bizonyos régiókban. A La Niña biztosan nem érkezik meg régiónkba, hiszen nem úgy működik, hogy „közvetlenül lehűti Zalát", mégis hathat ránk: megnő a valószínűsége, hogy az északi hidegbetörések könnyebben elérik Közép-Európát.

Milyen hideg lesz az idei tél? 

A január valószínűleg a leghidegebb hónap lesz, mint mindig. Lesznek fagyos éjszakák, a hőmérséklet akár –10-től –15 °C-ig is lecsökkenhet hegyközeli, szélárnyékos helyeken. Különösen ha anticiklon (hideg, stabil légtömeg) alakul ki. A nappali maximumok hidegebbek lehetnek, mint átlagban, de ha lesz erős napfény, lehet átmeneti enyhülés. A csapadék, a hó valószínűsége nő, különösen frontok, mediterrán ciklonok hatására. Azonban hogy mennyi hó lesz, az nagyban függ a front elhelyezkedésétől és légrétegenkénti hőmérséklet viszonyoktól. 

Íme, a zalai előrejelzés, az AI tanácsaival

  • Készüljünk mindkét forgatókönyvre: rövidebb, intenzív hideg/hó és enyhébb, csapadékosabb idő is előfordulhat. (a modellek bizonytalansága miatt) 
  • December elejétől figyeljük a szezonális (2–6 hét) és a heti frissítéseket, illetve a meteorológusok napi figyelmeztetéseit — ezek adják majd a legjobb helyi részleteket. 
Fotó: Komka Péter / MTI/archív

Addig is a valószínűsíthető időjárás-előrejelzés vármegyénkre: 
December 
Hőmérséklet: Átlag körüli, éjszakánként –5 - –8 °C, nappal gyakran 0 °C körül.
Havazás: Rövid idejű hóesés előfordulhat, de tartós hótakaró ritka.
Január 
Hőmérséklet: A leghidegebb hónap, éjszakánként akár –10 °C alatti hőmérsékletek is lehetnek.
Havazás: A legnagyobb eséllyel ekkor hullhat hó és alakulhat ki tartósabb hótakaró.
Február 
Hőmérséklet: Változékony, nappal gyakran 5–10 °C, éjszaka még fagy előfordulhat.
Havazás: Inkább havas eső és olvadékos csapadék jellemző, a tartós hó ritka.
 

Hónap Hőmérséklet Havazás 
December Átlag körüli, éjszaka –5…–8 °C, nappal 0 °C körülRövid idejű hóesés, tartós hó ritka
Január Leghidegebb hónap, éjjel akár –10 °C alattLegnagyobb eséllyel hó és tartós hótakaró
FebruárVáltozékony, nappal 5–10 °C, éjjel fagyHavaseső, olvadékos csapadék, hó ritkább

Hiába jön majd a tavasz, még fagyoskodhatunk

December, január, február elmúltával azonban nem ér véget feltétlenül a hideg. "A valódi tél (fagyos, havas idő) általában március végével kifullad Magyarországon. Ha tél vége alatt azt érted: tartósan nincs fagy, már nem kell bundás kabát reggelente, délutánra kényelmesen ki lehet menni könnyebb ruhában, akkor úgy tippelném: körülbelül április közepétől-május elejétől kezdhet igazán tavaszi lenni az idő. Igazából nem arról van szó, hogy addig még tél lesz, hanem inkább arról, hogy a télies időjárás nyomai (hajnalban hideg, néha szeles, borongó napok) még elhúzódhatnak" – véli a mesterséges intelligencia. 

Egy biztos: az időjárás változékony
S végül az AI frappáns összegzése arról. hogy milyen is lesz a tél: 

a tudomány jelenlegi állása szerint a legbiztosabb, amit a télről mondhatunk, az a változékonysága


 

 

