AI-időjóslat: -15 fok, hóvihar vagy enyhe tél? Itt a részletes tipp

Mindenki kíváncsi arra, milyen időjárásra számíthatunk hosszú távon, és erről főként nyár, valamint tél előtt sok előrejelzés is születik. Segítségül hívtuk a mesterséges intelligenciát, hogy adjon részletes prognózist, hogy vajon milyen hideg lesz az idei tél: vacogunk-e majd, vagy elkerül minket hó és fagy.

Sokan kíváncsiak arra, vajon milyen lesz az idei tél Zalában

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Mennyire lehet előre tudni, hogyan alakul az időjárás?

Általában az 1-3 napos, rövid távú előrejelzések a megbízhatóak, egy hét távlatára inkább csak trendeket lehet látni, míg a két héttel korábbi előrejelzések inkább csak valószínűsíthető jelenségeket, állapotokat mutatnak. A több hónapos előrejelzések - mint például a milyen lesz az idei tél kérdése - pedig a korábbi évek, évtizedek átlagához képest vetítenek elő egy feltételezést, például hogy melegebb lehet a szokásosnál. Térségünkben ráadásul a Balaton környékén eltérések is adódhatnak, a tó és a domborzat miatt a szél vagy hőmérséklet alakulhat másképp, mint akár egy 20-30 kilométerrel beljebb fekvő helyen.

Térségünkbe is betör a La Niña?

Hazai és nemzetközi jelenségeket és tendenciákat is összevetett az AI, mely szerint mindenképpen fontos figyelembe venni - többek között - a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal megfigyeléseit és közleményeit. Ezek szerint a trópusi Csendes-óceánon most nagyobb az esély egy gyenge La Niña kialakulására az ősz–téli időszakra. Ez az időjárási jelenség növelheti a hidegbetörések esélyét bizonyos régiókban. A La Niña biztosan nem érkezik meg régiónkba, hiszen nem úgy működik, hogy „közvetlenül lehűti Zalát", mégis hathat ránk: megnő a valószínűsége, hogy az északi hidegbetörések könnyebben elérik Közép-Európát.

Milyen hideg lesz az idei tél?

A január valószínűleg a leghidegebb hónap lesz, mint mindig. Lesznek fagyos éjszakák, a hőmérséklet akár –10-től –15 °C-ig is lecsökkenhet hegyközeli, szélárnyékos helyeken. Különösen ha anticiklon (hideg, stabil légtömeg) alakul ki. A nappali maximumok hidegebbek lehetnek, mint átlagban, de ha lesz erős napfény, lehet átmeneti enyhülés. A csapadék, a hó valószínűsége nő, különösen frontok, mediterrán ciklonok hatására. Azonban hogy mennyi hó lesz, az nagyban függ a front elhelyezkedésétől és légrétegenkénti hőmérséklet viszonyoktól.