1 órája
Felbőszült tehéncsorda támadt egy idős házaspárra, a férfi meghalt
Kutyájával túrázott egy idős bécsi házaspár Ausztriában, Ramsau am Dachsteinben vasárnap. Egy tehéncsorda rájuk támadt, a férfi a kórházban belehalt a sérüléseibe.
A 85 éves férfi és 82 éves felesége túrázás közben botlott egy tehéncsordába. A szemtanúk szerint a tehenek valószínűleg a kutyát vették célba, de a házaspár mindkét tagjának súlyos sérülést okoztak, írja cikkében az orf.at.
A férfi a kórházba szállítása után nem sokkal belehalt a sérüléseibe. További részletek a szörnyű tragédiáról a vaol.hu cikkében.
