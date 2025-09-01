Felbőszült tehéncsorda támadt egy idős házaspárra, a férfi meghalt

A 85 éves férfi és 82 éves felesége túrázás közben botlott egy tehéncsordába. A szemtanúk szerint a tehenek valószínűleg a kutyát vették célba, de a házaspár mindkét tagjának súlyos sérülést okoztak, írja cikkében az orf.at.

A férfi a kórházba szállítása után nem sokkal belehalt a sérüléseibe. További részletek a szörnyű tragédiáról a vaol.hu cikkében.