Szörnyű tragédia

1 órája

Felbőszült tehéncsorda támadt egy idős házaspárra, a férfi meghalt

Címkék#tehéncsorda#Ausztria#tehén

Kutyájával túrázott egy idős bécsi házaspár Ausztriában, Ramsau am Dachsteinben vasárnap. Egy tehéncsorda rájuk támadt, a férfi a kórházban belehalt a sérüléseibe.

Zaol.hu

A 85 éves férfi és 82 éves felesége túrázás közben botlott egy tehéncsordába. A szemtanúk szerint a tehenek valószínűleg a kutyát vették célba, de a házaspár mindkét tagjának súlyos sérülést okoztak, írja cikkében az orf.at

A férfi a kórházba szállítása után nem sokkal belehalt a sérüléseibe. További részletek a szörnyű tragédiáról a vaol.hu cikkében.

 

