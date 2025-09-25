Különleges felhívás
Digitális diétára lehet jelentkezni a zalai városban – kivételes alkalom!
Különleges felhívást tett közzé az idén 10 éves Nagykanizsai Gémkapocs Társasjáték Klub. Ha szeretnél távol maradni a virtuális világtól egy napra, most itt az idő, jelentkezz!
A helyszín, ahol a társasjáték klub ünnepli a 10. születésnapját
Fotó: Szakony Attila
A klub Facebook-oldalán hozott létre egy eseményt, amelyben jelezte: 24 órás társasjátékozással ünnepelik a 10. évfordulójukat, az ingyenes alkalomra minden érdeklődőt várnak. A Bolyai-iskolában október 3-án, péntek 18 órától egészen október 4-én szombat 18 óráig pörögnek a legkülönfélébb társas- és partijátékok. A látogatóknak a klub jó szokásához hűen meglepetésekkel is készülnek.
