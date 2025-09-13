szeptember 13., szombat

Bíróság előtt

2 órája

Milliókat csalt ki több embertől – a munkanélküli férfi még a párját is megkárosította

Címkék#vádlott#pályázat#ügyészség

A vádirat szerint a 2015–2021 között munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező vádlott a megélhetését különböző személyek megtévesztésével igyekezett biztosítani. A vád csalás és más bűncselekmények, a tárgyalás a Zalaegerszegi Törvényszéken lesz szeptember 17-én.

Zaol.hu

A vádlott hat éven át folytatta üzelmeit, átvágta az élettársát és más személyeket, akiket többek között kamatmentes hitellel és pályázati támogatás megszerzésével hitegetett. Egy kivétellel mindenki bedőlt neki. A esetet a Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleményében ismertette a tárgyalás előtt.

tárgyalás
A Zalaegerszegi Törvényszéken szeptember 17-én lesz a tárgyalás.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Tárgyalás: esetek és emberek

I.

A vádlott 2005-től baráti, majd 2014-től párkapcsolatban állt a sértett nővel, akitől – a bizalmával visszaélve – 2014 novemberében 18 millió forintot kért kölcsön. A férfi egy a MÁV Zrt.-vel kötendő üzletre hivatkozott, s azt ígérte, hogy a pénzt a következő év elején visszafizeti. A nő megbízott a vádlottban, ezért több részletben, összesen 18.040.000 forintot adott át neki. A párja érzéseit kihasználva a férfi – megrendült anyagi helyzetére hivatkozva – újabb összegeket kért: közel 10 hónap alatt a sértett 19 alkalommal adott neki pénzt, összesen 3.626.000 forintot, amit a vádlott többszöri felszólítás után sem fizetett vissza. Ettől függetlenül a nő továbbra is bízott a vádlottban, s a jövőbeli közös élet reményében eleget tett a kérésének és édesanyjával együtt fedezetként biztosították a férfi ismerősének a budapesti lakásukat. A 2015. november 24-i adásvételi szerződés szerint az ingatlant 13.500.000 forintért értékesítették, a vételárból azonban csak félmillió forintot kaptak meg. A vádlott annak ellenére kért kölcsön, illetve vette rá a sértetteket az adásvételre, hogy a tartozásait nem szándékozott visszafizetni. Párjának 31.666.666 forint, míg a nő édesanyjának 4.333.333 forint kárt okozott.

Politikai kapcsolat?

II.
A vádlott 2018 májusában egy másik sértettnek valótlanul azt állította, hogy egy ismert politikushoz közeli cégen keresztül 100 millió forint kamatmentes hitelt tud szerezni úgy, hogy annak 20%-át vissza kell adni az ügyintézőnek. Júniusban a férfi több alkalommal hívta a sértettet és azzal hitegette, hogy az ügyintézés folyamatban van, a szerződéshez adatokat kért, majd tájékoztatta, hogy kifizette a közjegyzői okirat kiállításának díját. Erre tekintettel 1,5 millió forintot kért a sértettől, ő azonban csak 800.000 forintot tudott adni, amelyet a vádlott új élettársa vett át. Pár nap múlva a sértett felhívta a férfit, hogy a fennmaradó pénzt is átadná, azonban nem érte el a vádlottat, akinek élettársa valótlanul arról tájékoztatta, hogy párja kórházban van. Ezzel szemben a vádlott más ügyből kifolyólag éppen letartóztatásban volt. A sértettnek 800.000 forint kárt okozott, amely az eljárás során megtérült.

III.
2020 februárjában a vádlott felkereste a sértettet, s valótlanul azt állította, be tudja juttatni egy romáknak szóló országos fogászati programba, mivel több ismert politikussal is jó a kapcsolata. Pár nap múlva ismét felkereste a nőt és válságos élethelyzetére hivatkozva 14.300 eurót kért és kapott tőle kölcsön. Egy nyilatkozatot is kiállított, ebben 2020. május 3-ig vállalta a visszafizetést és feltüntetett rajta egy olyan céget is, amelynek képviseletére nem volt jogosult. Ezután még több pénzt kért azzal, hogy azt június 30-ig visszafizeti. A nő bízott a vádlottban, ezért 2020 áprilisában több mint 14,5 millió forintot utalt át a férfi által megadott bankszámlára. A vádlott a sértettől úgy kért kölcsön összesen 23.000.000 forintot, hogy annak visszafizetése nem állt szándékában.

Pályázati támogatást ígért

IV.

A vádlott 2020. november 13-án egy keszthelyi benzinkúton találkozott a sértettel és felajánlotta, hogy segít pályázati támogatást szerezni a nő hévízi ingatlanának felújításához. A sikeres pályázat feltétele, hogy egy kisebb összeget vissza kell utalni, de ehhez segít fiktív számlákat szerezni. A nő elfogadta az ajánlatot, majd másnap ismét találkoztak. Ekkor a vádlott azt mondta, felhív egy ismert budapesti üzletembert, majd jól hallható módon arról beszélgetett valakivel, hogy 230 millió forintot lehet pályázat útján nyerni. Miután a férfi letette a telefont, 1.380.000 forintot kért, hogy lefoglalja a pályázatot. A nő csak 700.000 forintot tudott adni, amit a vádlott elfogadott. A sértettet két nappal később egy ismeretlen nő – magát a minisztériumban dolgozó személynek kiadva – adategyeztetésre hivatkozva hívta fel és közölte, hogy a pályázat sikerességének érdekében további 570.000 forintot kell átadnia a közvetítőnek. A kért összeget a nő 2020. november 18-án átadta a vádlottnak, aki ezután a pályázat kapcsán még 2021. január 15-ig hitegette, hiszen a közreműködésre nem volt valós lehetősége. Az okozott 1.380.000 forint kár az eljárás során megtérült.

30 milliót kért

V. 
2021 májusában a vádlott felajánlotta segítségét egy vállalkozónak egy 3 milliárd forint értékű pályázat megszerzéséhez. A részletek tisztázásához a két férfi pár nap múlva találkozott, ahol kiderült, hogy a vádlott a közreműködésért cserébe 30 millió forintot kér. A sértett elfogadta az ajánlatot azzal a feltétellel, hogy a kért összeget csak akkor fizeti meg, ha a támogatást már jóváírták. Júniusban a vádlott megbízására, a sértett engedélyével a cég telephelyén ismeretlen személy jelent meg és fényképeket készített a pályázathoz. Pár nap múlva a vádlott telefonált és kérte a 30 millió forintot arra hivatkozva, hogy ennyi pénzt fektetett az ügyintézésbe. A sértett ezt elutasította, ezért a vádlott a következő alkalommal már csak 10 millió forintot kért, de a férfi ennek sem tett eleget, s egy idő után már nem is fogadta a vádlott hívásait.

A szeptember 17-i elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson tanú kihallgatása, ennek függvényében pedig perbeszédek és ítélet várható.

 

