Milliókat csalt ki több embertől – a munkanélküli férfi még a párját is megkárosította

A vádlott hat éven át folytatta üzelmeit, átvágta az élettársát és más személyeket, akiket többek között kamatmentes hitellel és pályázati támogatás megszerzésével hitegetett. Egy kivétellel mindenki bedőlt neki. A esetet a Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleményében ismertette a tárgyalás előtt.

A Zalaegerszegi Törvényszéken szeptember 17-én lesz a tárgyalás.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Tárgyalás: esetek és emberek

I.

A vádlott 2005-től baráti, majd 2014-től párkapcsolatban állt a sértett nővel, akitől – a bizalmával visszaélve – 2014 novemberében 18 millió forintot kért kölcsön. A férfi egy a MÁV Zrt.-vel kötendő üzletre hivatkozott, s azt ígérte, hogy a pénzt a következő év elején visszafizeti. A nő megbízott a vádlottban, ezért több részletben, összesen 18.040.000 forintot adott át neki. A párja érzéseit kihasználva a férfi – megrendült anyagi helyzetére hivatkozva – újabb összegeket kért: közel 10 hónap alatt a sértett 19 alkalommal adott neki pénzt, összesen 3.626.000 forintot, amit a vádlott többszöri felszólítás után sem fizetett vissza. Ettől függetlenül a nő továbbra is bízott a vádlottban, s a jövőbeli közös élet reményében eleget tett a kérésének és édesanyjával együtt fedezetként biztosították a férfi ismerősének a budapesti lakásukat. A 2015. november 24-i adásvételi szerződés szerint az ingatlant 13.500.000 forintért értékesítették, a vételárból azonban csak félmillió forintot kaptak meg. A vádlott annak ellenére kért kölcsön, illetve vette rá a sértetteket az adásvételre, hogy a tartozásait nem szándékozott visszafizetni. Párjának 31.666.666 forint, míg a nő édesanyjának 4.333.333 forint kárt okozott.

Politikai kapcsolat?

II.

A vádlott 2018 májusában egy másik sértettnek valótlanul azt állította, hogy egy ismert politikushoz közeli cégen keresztül 100 millió forint kamatmentes hitelt tud szerezni úgy, hogy annak 20%-át vissza kell adni az ügyintézőnek. Júniusban a férfi több alkalommal hívta a sértettet és azzal hitegette, hogy az ügyintézés folyamatban van, a szerződéshez adatokat kért, majd tájékoztatta, hogy kifizette a közjegyzői okirat kiállításának díját. Erre tekintettel 1,5 millió forintot kért a sértettől, ő azonban csak 800.000 forintot tudott adni, amelyet a vádlott új élettársa vett át. Pár nap múlva a sértett felhívta a férfit, hogy a fennmaradó pénzt is átadná, azonban nem érte el a vádlottat, akinek élettársa valótlanul arról tájékoztatta, hogy párja kórházban van. Ezzel szemben a vádlott más ügyből kifolyólag éppen letartóztatásban volt. A sértettnek 800.000 forint kárt okozott, amely az eljárás során megtérült.