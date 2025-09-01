Az egészségügyben akarnak dolgozni, rekordszámú hallgató Zalaegerszegen (galéria, videó)

A tanévnyitó ünnepség a kar elnökségének, valamint a város és a vármegye vezetőinek bevonulásával kezdődött. A zalaegerszegi képzési központ egyre növekvő népszerűségét mutatja, hogy idén 244-en nyertek felvételt, 66-al többen, mint az elmúlt évben. Dr. Császár Gabriella PhD adjunktus, a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának igazgatója elmondta, hogy elsőévesek közül 135-en a gyógytornász szakon kezdik meg tanulmányaikat, 29-en az ergoterapeuta szakirányon tanulnak, amelyen nappali és levelező munkarendet is indítottak. Idén néhány év kihagyás után az egészségbiztosítási specializáció szakot is el tudták indítani 21 fővel. A fizioterápia MSC mesterképzésre 13-an, míg a felsőfokú egészségügyi adminisztrátor képzésre 26-an nyertek felvételt. A zalaegerszegi képzési központban összesen 430-an kezdik meg a 2025/26-as tanévet.

Tanévnyitó ünnepség a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában. Képünkön az elnökség.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Tanévnyitó ünnepség köszöntőkkel

Vigh László országgyűlési képviselő az elsőéveseket köszöntve azt hangsúlyozta, hogy az egészségügy nemzetstratégiai érdek, ha valaki megbetegszik, minél előbb vissza tudjon térni munkájához és családjához. Ehhez pedig olyan magas színvonalú oktatás szükséges, mint amilyent folytat a zalaegerszegi képzési központ. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere úgy vélekedett, hogy a kar, a képzési központ és az önkormányzat korrekt és szoros együttműködésének eredménye az egyre növekvő hallgatói létszám. Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD, a Zala Vármegyei Kórház főigazgatója azt emelte ki, hogy töretlen lelkesedéssel támogatják az egészségügyi kar minden képzését. Nagyon sok orvos, szakdolgozó tanít óraadónként, illetve vesz részt a gyakorlati képzésben a kórházban. A Zala Vármegyei Közgyűlés képviseletében Pácsonyi Imre alelnök szólt a hallgatókhoz.

A PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában 224 elsőéves kezdte meg tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségen fogadalmat tettek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Dékáni elismeréseket és ösztöndíjakat adtak át

Prof. dr. Ács Pongrác dékán az egészségtudományi kar kiemelkedő színvonalú oktatását méltatta. Dékáni elismerést adott át Hajdu Mariannak, valamint Zsiros Bertalannak, III., illetve IV. évfolyamos gyógytornász hallgatóknak. Kiemelkedő oktatómunkájáért dékáni dicséretben részesítette Molnárné dr. Csákvári Tímea adjunktust, dr. Nikl Jánost, a neurológiai osztály korábbi főorvosát, és Zuggó Zoltánt, nyugdíjba vonulása alkalmából. A Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány ösztöndíját Kapler Maximilián Gabriel IV. évfolyamos gyógytornász hallgató vehette át.