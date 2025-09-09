Szellemi bevásárlóközpont... – munkájukra óriási igény lesz Zalában (galéria, videó)

Megalapozott és bölcs döntést hoztak, amikor a Pannon Egyetem zalaegerszegi képzéseit választották, folytatta dr. Abonyi János rektor a tanévnyitó ünnepélyen, kiemelve, hogy a Pannon Egyetem a nemzetközi rangsorban előkelő helyen áll, és kiemelkedően jó munkaerőpiaci visszajelzésekkel rendelkezik. Kiemelte továbbá, hogy Zalaegerszeg az egyik legdinamikusabban fejlődő város az országban. Ennek kapcsán szóba hozta, hogy a kormány és a Flextronics stratégiai megállapodást kötött, amelyben az egyetemnek is meghatározó szerep jut. Idén 125 fő kezdte meg tanulmányait a zalaegerszegi kampuszon, 55 fő a gazdálkodási karon, 21 fő az informatikai területeken, 49 fő műszaki képzéseken tanul. Végül annak a bizodalmának adott hangot, hogy az elsősök már egyetemi éveik alatt erősíteni fogják a város és a régió gazdaságát.

Tanévnyitó ünnepély a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központban. Az elsőéves hallgatókat dr. Abonyi János rektor köszöntötte

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Tanévnyitó ünnepély biztatással és lelkesítéssel

"Teljesen új szakasz kezdődik életükben, új kihívások várnak rájuk, amelynek hittel, akarattal és szorgalommal meg tudnak felelni. A környezet is ezt segíti, hiszen egyaránt adottak az infrastrukturális és személyi feltételek a zalaegerszegi kampuszon", biztatta az elsőéves hallgatókat Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a Pannon Egyetemért Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke. Vigh László országgyűlési képviselő pedig azzal lelkesítette őket, hogy az ország egyik legvonzóbb és legsikeresebb városában kezdik meg tanulmányaikat. Óriási igény van a képzett munkaerőre, így biztosak lehetnek abban, hogy a megfelelő tudás birtokában el tudnak majd helyezkedni Zalaegerszegen, fűzte hozzá.

Versenyképes tudás és jövőkép

Dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja méltatta, hogy a Pannon Egyetem új lendület adott a Zalaegerszegen több mint 50 éve zajló felsőoktatásnak. A versenyképes tudás megszerzése mellett fontos, hogy

a fiatalok 21. századi környezetben tanulhassanak, amelyért a város és az egyetem egyaránt dolgozik.

A kormány is minden erőfeszítést megtesz azért, hogy megkönnyítse az életkezdésüket.

Ezt szolgálja a szeptember elsejével indult Otthon Start Program is, amely abban nyújt segítséget, hogy friss diplomásként saját tulajdonú otthonban kezdhessék meg felnőtt életüket, hangsúlyozta a főispán. Az elsőéveseket köszöntötte Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is. Azt ajánlotta a fiataloknak, tekintsék szellemi bevásárlóközpontnak az egyetemet, és találják meg azokat a területeket, amelyek összecsengnek ambícióikkal, s amelyekben profik lehetnek.