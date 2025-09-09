1 órája
Szellemi bevásárlóközpont... – munkájukra óriási igény lesz Zalában (galéria, videó)
A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központban összesen 125 fiatal kezdi meg tanulmányait a 2025/2026-os tanévben. „Jókor vannak, nagyon kiváló helyen”, a Pannon Egyetem rektora így köszöntötte őket a kedden tartott tanévnyitó ünnepélyen.
Megalapozott és bölcs döntést hoztak, amikor a Pannon Egyetem zalaegerszegi képzéseit választották, folytatta dr. Abonyi János rektor a tanévnyitó ünnepélyen, kiemelve, hogy a Pannon Egyetem a nemzetközi rangsorban előkelő helyen áll, és kiemelkedően jó munkaerőpiaci visszajelzésekkel rendelkezik. Kiemelte továbbá, hogy Zalaegerszeg az egyik legdinamikusabban fejlődő város az országban. Ennek kapcsán szóba hozta, hogy a kormány és a Flextronics stratégiai megállapodást kötött, amelyben az egyetemnek is meghatározó szerep jut. Idén 125 fő kezdte meg tanulmányait a zalaegerszegi kampuszon, 55 fő a gazdálkodási karon, 21 fő az informatikai területeken, 49 fő műszaki képzéseken tanul. Végül annak a bizodalmának adott hangot, hogy az elsősök már egyetemi éveik alatt erősíteni fogják a város és a régió gazdaságát.
Tanévnyitó ünnepély biztatással és lelkesítéssel
"Teljesen új szakasz kezdődik életükben, új kihívások várnak rájuk, amelynek hittel, akarattal és szorgalommal meg tudnak felelni. A környezet is ezt segíti, hiszen egyaránt adottak az infrastrukturális és személyi feltételek a zalaegerszegi kampuszon", biztatta az elsőéves hallgatókat Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a Pannon Egyetemért Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke. Vigh László országgyűlési képviselő pedig azzal lelkesítette őket, hogy az ország egyik legvonzóbb és legsikeresebb városában kezdik meg tanulmányaikat. Óriási igény van a képzett munkaerőre, így biztosak lehetnek abban, hogy a megfelelő tudás birtokában el tudnak majd helyezkedni Zalaegerszegen, fűzte hozzá.
Versenyképes tudás és jövőkép
Dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja méltatta, hogy a Pannon Egyetem új lendület adott a Zalaegerszegen több mint 50 éve zajló felsőoktatásnak. A versenyképes tudás megszerzése mellett fontos, hogy
- a fiatalok 21. századi környezetben tanulhassanak, amelyért a város és az egyetem egyaránt dolgozik.
- A kormány is minden erőfeszítést megtesz azért, hogy megkönnyítse az életkezdésüket.
Ezt szolgálja a szeptember elsejével indult Otthon Start Program is, amely abban nyújt segítséget, hogy friss diplomásként saját tulajdonú otthonban kezdhessék meg felnőtt életüket, hangsúlyozta a főispán. Az elsőéveseket köszöntötte Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is. Azt ajánlotta a fiataloknak, tekintsék szellemi bevásárlóközpontnak az egyetemet, és találják meg azokat a területeket, amelyek összecsengnek ambícióikkal, s amelyekben profik lehetnek.
Köszönet a kiváló munkáért
A tanévnyitó ünnepélyen megköszönték dr. Palányi Ildikó több évtizedes kitartó, példaértékű munkáját. A Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékáni pozícióját szeptember 1-től dr. Joó István tanszékvezető, egyetemi docens vette át. Dr. Antal Anita Kiváló oktatói/kutatói díjban, míg Fehér Erika Dékáni Dicséretben részesült. Az elismeréseket dr. Abonyi János rektor és dr. Joó István dékán adták át.
Négy hallgató kapott ösztöndíjat
Szuper Ildikó, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány ügyvivő-szakértője adta át a szervezet hallgatói ösztöndíjait. Az idei tanévben Jónás Réka, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakos hallgató, Nagy Anna, pénzügy és számvitel alapképzési szakos hallgató, Farkas Róbert Dávid és Srágli Csaba Adrián, mechatronikai mérnöki alapképzési szakos hallgatók kapták.
Eskütétel, egyetemi polgárrá fogadás és faültetés
Ágh László senior hallgató tűzte fel az évfolyamot jelképező szalagot az Egyetem zászlajára. Az elsőéves hallgatók nevében Kálmán Bálint gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakos elsőéves hallgató az egyetemi zászlóra tett kézzel mondta el az eskü szövegét. A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ hagyományai szerint
- a tanévnyitó ünnepség alkalmával elültetik az első évfolyamok fáját,
- amely összetartozásukat, az egyetemhez való kötődését szimbolizálja.
A fát dr. Abonyi János és dr. Joó István dékán ültette el az elsősök segítségével. Mellett helyet kapott az emléktábla, amelyen a 2025/2026-os tanév elsős évfolyamának adatait tüntették fel.
Pannon Egyetem tanévnyitó ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto