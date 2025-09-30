Szuverenista főhajtás a vértanúk előtt a zalai városban

Mint írták: az eseményen a szuverenista magyar kormány kétharmados parlamenti többségét biztosító Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond emlékező beszédet. Akadnak, akik bármikor készek egy kis szuverenitásról lemondani! Ám az NPE a szabadságharcosok utódainak vallja magát, ezért tőlük külön hajtanak fejet.