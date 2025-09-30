Október 6.
21 perce
Szuverenista főhajtás a vértanúk előtt a zalai városban
Az aradi vértanúk emléknapja, magyar nemzeti gyásznap október 6-a. A Nagykanizsai Polgári Egyesület (NPE) a véres események előestéjén október 5-én vasárnap a nagykanizsai Aradi udvarban 17 órai kezdettel szervez megemlékezést.
Nagykanizsán az Aradi udvarban emlékezik a Nagykanizsai Polgári Egyesület vasárnap
Fotó: archív/Szakony Attila
Mint írták: az eseményen a szuverenista magyar kormány kétharmados parlamenti többségét biztosító Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond emlékező beszédet. Akadnak, akik bármikor készek egy kis szuverenitásról lemondani! Ám az NPE a szabadságharcosok utódainak vallja magát, ezért tőlük külön hajtanak fejet.
