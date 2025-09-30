szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 6.

21 perce

Szuverenista főhajtás a vértanúk előtt a zalai városban

Címkék#Cseresnyés Péter#NPE#emléknap#Nagykanizsai Polgári Egyesület

Az aradi vértanúk emléknapja, magyar nemzeti gyásznap október 6-a. A Nagykanizsai Polgári Egyesület (NPE) a véres események előestéjén október 5-én vasárnap a nagykanizsai Aradi udvarban 17 órai kezdettel szervez megemlékezést.

Benedek Bálint
Szuverenista főhajtás a vértanúk előtt a zalai városban

Nagykanizsán az Aradi udvarban emlékezik a Nagykanizsai Polgári Egyesület vasárnap

Fotó: archív/Szakony Attila

Mint írták: az eseményen a szuverenista magyar kormány kétharmados parlamenti többségét biztosító Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond emlékező beszédet. Akadnak, akik bármikor készek egy kis szuverenitásról lemondani! Ám az NPE a szabadságharcosok utódainak vallja magát, ezért tőlük külön hajtanak fejet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu