Feldíszített traktorok a zalai falvakban – itt nem sajátították ki maguknak a szüreti felvonulást

A Lispeszentadorjáni Szüret elnevezésű program ugyanis már a kezdetektől mikrotérségi rendezvény, s ennek nyomatékosítására a legjobb eszköz, ha a látványos menet – amely a házigazda település faluházától indult, illetve oda is ért vissza – a partnertelepüléseket is érinti. A felvonuláson ez évben mintegy ötvenen vettek részt. A kisbíró szerepét ezúttal Árkus Béla, Lispeszentadorján tavaly önként leköszönt polgármestere vállalta magára, jelezvén, hogy a közélettől azért nem vonult teljesen vissza. A felvonulást követően a faluháznál vidám műsor várta az érdeklődőket.

A szüreti felvonulást követően a Gutorföldei Nóta- és Dalkör is fellépett Lispeszentadorjánban

Fotó: Gyuricza Ferenc