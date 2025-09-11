szeptember 11., csütörtök

Együtt mulatott a térség

2 órája

Feldíszített traktorok a zalai falvakban – itt nem sajátították ki maguknak a szüreti felvonulást

A község legjelentősebb őszi közösségi és kulturális rendezvényét tartották az elmúlt hét vasárnapján Lispeszentadorjánban. A szüreti felvonulás során nemcsak a dél-zalai falu utcáit járták be a feldíszített traktorokkal, hanem a szomszédos Kiscsehibe és Marócra is átnéztek.

Gyuricza Ferenc

A Lispeszentadorjáni Szüret elnevezésű program ugyanis már a kezdetektől mikrotérségi rendezvény, s ennek nyomatékosítására a legjobb eszköz, ha a látványos menet – amely a házigazda település faluházától indult, illetve oda is ért vissza – a partnertelepüléseket is érinti. A felvonuláson ez évben mintegy ötvenen vettek részt. A kisbíró szerepét ezúttal Árkus Béla, Lispeszentadorján tavaly önként leköszönt polgármestere vállalta magára, jelezvén, hogy a közélettől azért nem vonult teljesen vissza. A felvonulást követően a faluháznál vidám műsor várta az érdeklődőket.

A szüreti felvonulást követően a Gutorföldei Nóta- és Dalkör is fellépett Lispeszentadorjánban
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

