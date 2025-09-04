szeptember 4., csütörtök

Nótaszó, kisbíró és máris indulhat a szüreti menet – ebben a faluban még az aranykorúak is táncra kelnek

Alsópáhokon ismét megrendezik a szüreti sokadalmat és az aranykorúak VII. szüreti fesztiválját, Alsópáhok Község Önkormányzata, a Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezete, valamint az Aranykorúak Keszthelyi Járási Társasága szervezésében.

Antal Lívia

A rendezvénynek az Alsópáhoki Sportcentrum, valamint a település utcái adnak helyet szeptember 14-én, vasárnap. A program 13.30 órakor gyülekezővel kezdődik a sportcentrumban. 

Szeptember 14-én rendezik meg a szüreti felvonulást Alsópáhokon.
Szeptember 14-én rendezik meg a szüreti felvonulást Alsópáhokon. (Képünk korábbi felvétel)
Fotó: ZH Archív

Innét indul el a szüreti menet nótaszóval, kisbíróval, lovasokkal, hintókkal, dottókkal és traktorokkal, hogy megálljanak a Páhok Panzió, a Macsek ABC, valamint a Sziklakert parkolójában. A szüreti sokadalmat a visszatérést követően 15.30-or nyitják meg kisbíróval a sportcentrumban, majd Czigány Sándor polgármester köszönti a jelenlévőket. A meghívott csoportok kulturális bemutatóját követően vacsorával vendégelik meg a résztvevőket. Az élőzenéről és a jó hangulatról Szántó Balázs gondoskodik.

 

