1 órája
Oda kerül a pénz, ahol a legnagyobb szükség van rá! Családokat támogatnak a zalai városban (galéria)
Negyedik alkalommal tartottak ünnepséget Lentiben a kisgyermekes családoknak. Pénteken az idén év elején bevezetett születési támogatás átadási ünnepségét rendezték. Az eseményen négy újszülöttet köszöntöttek.
Negyedik alkalommal adtak át a születési támogatásokat Lentiben. Balról Molnár Adrienn alpolgármester, Horváth László polgármester, jobbra hátul Drávecz Gyula alpolgármester és az érintett családok gyermekeikkel
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
Lentiben idén január 1-jén vezette be az önkormányzat azt a gyakorlatot, hogy 100 ezer forinttal támogatja azokat a családokat, amelyekben gyermek születik. 2025. január 1-től már 20 kisgyermek, illetve családja vált jogosulttá a születési támogatás odaítélésére, de ennél több újszülöttet anyakönyveztek Lentiben.
Születési támogatás: egyszeri segítség a családoknak
Az önkormányzati támogatás kapcsán Horváth László polgármester elmondta, a város vezetősége elkötelezett a gyermekek és családjuk segítése mellett, ezért is döntöttek a születési támogatás bevezetéséről. Jelezte, az anyagi hozzájárulás mellett Lentiben kiterjedt intézményi és szociális háló segíti a családokat. Majd arról is szólt, hogy a polgári kormány a családtámogatási rendszeréről.
Szülessen minél több gyermek
A polgármester hangsúlyozta, a városban az a cél, hogy megálljon a népesség csökkenése és minél több gyermek szülessen. Ahogy fogalmazott: fontos, hogy legyen, aki használja, amit a városban eddig felépítettek, és tovább építsék Lentit. A születési támogatás összege 100 ezer forint gyermekenként, ezzel járul hozzá az önkormányzat a kisgyermekes családok könnyebb boldogulásához. Fontos, hogy a Lentiben lakóhellyel rendelkező szülők érezzék az önkormányzat, a város támogatását és Lentiben neveljék gyermekeiket, tette hozzá Horváth László.
A születési támogatás jelképes, ünnepélyes átnyújtása után köszöntötte a megjelenteket Drávecz Gyula, a város alpolgármestere is.
Születési támogatás átadása LentibenFotók: Korosa Titanilla
Ennyi gyermek született a zalai városban, támogatást kaptak
Ezért megéri az önkormányzatnak a zsebébe nyúlni a zalai városban (galéria)
Így törődnek a családokkal a zalai városban (galéria, videó)