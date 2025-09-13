Oda kerül a pénz, ahol a legnagyobb szükség van rá! Családokat támogatnak a zalai városban (galéria)

Lentiben idén január 1-jén vezette be az önkormányzat azt a gyakorlatot, hogy 100 ezer forinttal támogatja azokat a családokat, amelyekben gyermek születik. 2025. január 1-től már 20 kisgyermek, illetve családja vált jogosulttá a születési támogatás odaítélésére, de ennél több újszülöttet anyakönyveztek Lentiben.

Négy család kapott most születési támogatást

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Születési támogatás: egyszeri segítség a családoknak

Az önkormányzati támogatás kapcsán Horváth László polgármester elmondta, a város vezetősége elkötelezett a gyermekek és családjuk segítése mellett, ezért is döntöttek a születési támogatás bevezetéséről. Jelezte, az anyagi hozzájárulás mellett Lentiben kiterjedt intézményi és szociális háló segíti a családokat. Majd arról is szólt, hogy a polgári kormány a családtámogatási rendszeréről.

Szülessen minél több gyermek

A polgármester hangsúlyozta, a városban az a cél, hogy megálljon a népesség csökkenése és minél több gyermek szülessen. Ahogy fogalmazott: fontos, hogy legyen, aki használja, amit a városban eddig felépítettek, és tovább építsék Lentit. A születési támogatás összege 100 ezer forint gyermekenként, ezzel járul hozzá az önkormányzat a kisgyermekes családok könnyebb boldogulásához. Fontos, hogy a Lentiben lakóhellyel rendelkező szülők érezzék az önkormányzat, a város támogatását és Lentiben neveljék gyermekeiket, tette hozzá Horváth László.

A születési támogatás jelképes, ünnepélyes átnyújtása után köszöntötte a megjelenteket Drávecz Gyula, a város alpolgármestere is.