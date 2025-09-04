33 perce
Sztárdömping Zalában! A legnépszerűbb zenekarok koncertjeiből válogathatunk
Kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek sokaságát kínálja a zalaiak számára a szeptember, hiszen a hazai pop- és rockzenei élet kiválóságai érkeznek az első őszi hónapban vármegyénkbe. Az előttünk álló hétvége igazi sztárdömpinggel kecsegtet, ám a kínálat ezzel még közel sem ér véget.
Az őszi könnyűzenei sztárdömping Zalaegerszegre rögtön három nagyszerű zenekart hoz magával. A pénteken kezdődő Vadpörkölt és Borfesztivál részeként három olyan előadó is koncertet ad a zalai megyeszékhelyen, amelyek egyenként hatalmas rajongótáborral rendelkeznek, így önmagukban is képesek ezreket vagy akár tízezreket megmozgatni.
Hooligans a Vadpörkölt és Borfesztiválon
A három napos fesztivál péntek esti sztárfellépője a Hooligans lesz, az a zenekar, amely a Királylány című dalának köszönhetően a kétezres évek egyik legnagyobb slágerét jegyzi. A kilencvenes évek második felében alakult négyes igencsak változatos utat járt be, hiszen előbb a rockzenei palettán alapozták meg karrierjüket, majd a kétezres évek első évtizedében a könnyebben befogadható, úgynevezett mainstream zenék irányába nyitottak – ennek a korszaknak lett terméke a Királylány mellett többek közt a Játszom, a Félember vagy a Küzdj az álmodért –, majd néhány esztendeje egy újabb fordulattal rátaláltak a zúzós, modern metal zenére, ám népszerűségüket így is meg tudták tartani. Mindenesetre azok a zenehallgatók, akik a Királylány vagy a Játszom alapján ismerték meg őket, igencsak meglepődnek, amikor a Hooligans berobban a színpadra.
Jön a Punnany Massif és a Margaret Island
A zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál szombati napján a Punnany Massif lesz az esti sztárfellépő. A Pécsről indult csapat hazánk egyik legfoglalkoztatottabb koncertzenekarává nőtte ki magát, megjárva az ország legnagyobb fesztiváljainak nagyszínpadait. Mindez köszönhető annak, hogy a Felcser Máté és Farkas Roland köré szerveződött zenekar a funk-rock, a modern elektronikus műfajok, a hip-hop és a népzene sajátos mixtúrájával teljesen egyedi stílust és hangzásvilágot alakított ki, a koncertjein pedig mindezt képes hatalmas energiával, élőben is megszólaltatni.
Ha a Punnany Massif a XXI. századi irányzatok egyik markáns képviselője, akkor a Zalaegerszegen vasárnap fellépő Margaret Island még inkább annak számít. Az akusztikus alapokra építkező, folkos elemeket is tartalmazó modern popzenét játszó zenekar a fiatalok körében a legkedveltebb kortárs előadók közé tartozik. A 2014-ben indult formáció az elmúlt tíz évben szinte minden besöpört, amire egy hazai előadó vágyhat, emellett olyan slágerek kötődnek nevükhöz, mint
- az Eső,
- a Nem voltál jó,
- a Hóvirág.
Nagykanizsa sem marad ki a sztárdömpingből
Zalaegerszeg mellett Nagykanizsa is kiveszi a részét a hétvégi sztárdömpingből, a Szerencsejáték Zrt. által finanszírozott Szerencsekoncertek országos programsorozatának részeként pénteken minden idők egyik legsikeresebb magyar zenekara, az EDDA Művek ad koncertet az Erzsébet téren. Ha van magyar zenekar, amit életkortól vagy érdeklődési körtől függetlenül mindenki ismer, akkor az az immár öt évtizedes múlttal rendelkező, az énekes Pataky Attila által vezetett rocklegenda. A Miskolcról indult csapatnak több sikeres korszaka is volt, először a nyolcvanas években, az egyik lemezborítón látható kép alapján az úgynevezett „bakancsos EDDA” korszakban emelkedtek a legnépszerűbb hazai zenekarok közé, majd rövid leállás után, megújult felállásban és némileg megváltozott zenei stílussal újra visszakapaszkodtak a csúcsra. A diadalmenetük tulajdonképpen azóta tart, s bár nincsenek mindig a fókuszban, koncertjeik látogatottsága mégis azt jelzi, az EDDA olyan rajongóbázissal rendelkezik, amit a hazai könnyűzenei élet bármely szereplője megirigyelhetne.
Szeptemberi kínálat Majkával, a Road zenekarral és a Follow The Flow-val
A szeptemberi kínálatnak a hétvégi sztárdömpinggel természetesen nincs vége, a teljesség igénye nélkül említsünk meg néhány további eseményt is. Egy hét múlva Nagykanizsán, a XIX. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon pénteki nyitónapján a 4S Street, majd szombaton szintén a Punnany Massif lesz a sztárvendég. 14-én, vasárnap Becsehelyen, a szüreti program méltó zárásaként napjaink egyik legkedveltebb formációja, a Follow The Flow lép fel, míg szeptember 21-én ugyancsak a Szerencsekoncertek sorozat részeként Letenyére Zoltán Erika és Márió érkezik. Emellett Majka is visszatér a régióba, az ország legsikeresebb hip-hop előadója a Győrvári Szüret sztárvendége lesz szeptember 20-án, azon a napon, amikor ugyanott a Road zenekar ad még koncertet. Előtte nap pedig a Lord és az Ossian zenél a zalai vármegyeszékhely közvetlen szomszédságában.