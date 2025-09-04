Sztárdömping Zalában! A legnépszerűbb zenekarok koncertjeiből válogathatunk

Az őszi könnyűzenei sztárdömping Zalaegerszegre rögtön három nagyszerű zenekart hoz magával. A pénteken kezdődő Vadpörkölt és Borfesztivál részeként három olyan előadó is koncertet ad a zalai megyeszékhelyen, amelyek egyenként hatalmas rajongótáborral rendelkeznek, így önmagukban is képesek ezreket vagy akár tízezreket megmozgatni.

A zalaegerszegi sztárdömping a Hooligans péntek esti koncertjével kezdődik

Fotó: Gyuricza Ferenc

Hooligans a Vadpörkölt és Borfesztiválon

A háromnapos fesztivál péntek esti sztárfellépője a Hooligans lesz, az a zenekar, amely a Királylány című dalának köszönhetően a kétezres évek egyik legnagyobb slágerét jegyzi. A kilencvenes évek második felében alakult négyes igencsak változatos utat járt be, hiszen előbb a rockzenei palettán alapozták meg karrierjüket, majd a kétezres évek első évtizedében a könnyebben befogadható, úgynevezett mainstream zenék irányába nyitottak – ennek a korszaknak lett terméke a Királylány mellett többek közt a Játszom, a Félember vagy a Küzdj az álmodért –, majd néhány esztendeje egy újabb fordulattal rátaláltak a zúzós, modern metal zenére, ám népszerűségüket így is meg tudták tartani. Mindenesetre azok a zenehallgatók, akik a Királylány vagy a Játszom alapján ismerték meg őket, igencsak meglepődnek, amikor a Hooligans berobban a színpadra.

Jön a Punnany Massif és a Margaret Island

A zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál szombati napján a Punnany Massif lesz az esti sztárfellépő. A Pécsről indult csapat hazánk egyik legfoglalkoztatottabb koncertzenekarává nőtte ki magát, megjárva az ország legnagyobb fesztiváljainak nagyszínpadait. Mindez köszönhető annak, hogy a Felcser Máté és Farkas Roland köré szerveződött zenekar a funk-rock, a modern elektronikus műfajok, a hip-hop és a népzene sajátos mixtúrájával teljesen egyedi stílust és hangzásvilágot alakított ki, a koncertjein pedig mindezt képes hatalmas energiával, élőben is megszólaltatni.

Ha a Punnany Massif a XXI. századi irányzatok egyik markáns képviselője, akkor a Zalaegerszegen vasárnap fellépő Margaret Island még inkább annak számít. Az akusztikus alapokra építkező, folkos elemeket is tartalmazó modern popzenét játszó zenekar a fiatalok körében a legkedveltebb kortárs előadók közé tartozik. A 2014-ben indult formáció az elmúlt tíz évben szinte minden besöpört, amire egy hazai előadó vágyhat, emellett olyan slágerek kötődnek nevükhöz, mint