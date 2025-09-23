Egy év alatt egy Mercit is hazahozhatott volna… Szörényi Levente nem engedett a csábításnak

A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző több mint húsz éve jár Hévízre – gyógyulni; s a közönség sem először találkozott vele a fürdővárosban. Szörényi Levente azt mondta, jól érzi itt magát. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere díszes oklevéllel és ajándékkal köszöntötte az Illés és a Fonográf együttes egykori tagját.

Szörényi Levente (középen) húsz éve gyógyulni jár Hévízre, mellette Sebők András (b) és Naszádos Péter

Fotó: Péter B. Árpád

Szörényi Levente: Eszembe sem jutott külföldre menni

Aztán Sebők András kérdéseire Szörényi Levente elmesélte az életét, számos sztorival fűszerezve. Szóba került az is, miért maradt itthon.

– Hatvanhat-hatvanhétben számos nagyon jó muzsikus szerződést kötött Nyugaton; lokálokban játszottak. Például a Metró dobosa, Brunner Győző is. Jöttek a levelek, hívtak, azt írták: egy év alatt egy Mercedest hazahozok. De ha engedek a csábításnak, akkor nincs az Illés zenekar. Eszembe sem jutott – mesélte lapunknak a Kossuth-díjas zenész.

Naszádos Péter „Hévíz város vendégévé” fogadta a Kossuth-díjas művészt

Fotó: Péter B. Árpád

A kultúra kövei

Sebők András, a Széchenyi Polgári Kör elnöke immár ötödik alkalommal faggatta Szörényi Leventét Hévízen.

– Ő egy olyan művész, aki a magyar kultúra alapjára építő jellegű köveket tett le. Gondoljunk az Illés zenekarra, a színpadi művekre. Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk: az István, a királyt egy szinten emlegethetjük a Bánk bánnal vagy épp a Hunyadi Lászlóval – jelentette ki a Széchenyi Polgári Kör első embere.

A beszélgetésre zsúfolásig megtelt a városháza díszterme

Fotó: Péter B. Árpád

A sorozat folytatódik

A civil közösség idén Szörényi Levente mellett Eperjes Károlyt és Kubik Annát is vendégül látta már, az önkormányzat támogatásával. A több évtizede tartó sorozat a jövőben folytatódik.

Bródy János és Szörényi Levente az idén januári Illés-emlékkoncerten