Beatikon a fürdővárosban

36 perce

Egy év alatt egy Mercit is hazahozhatott volna… Szörényi Levente nem engedett a csábításnak

A magyar beatzene egyik ikonikus alakja volt a Széchenyi Polgári Kör vendége. Szörényi Levente az Illés, majd a Fonográf együttessel sikert sikerre halmozott, emellett borászként is ismert: 1994 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel a Balaton-felvidéken, régészeti alapítványa révén pedig a Pomáz fölötti Holdvilág-árokban végzett kutatásokat.

Péter B. Árpád

A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző több mint húsz éve jár Hévízre – gyógyulni; s a közönség sem először találkozott vele a fürdővárosban. Szörényi Levente azt mondta, jól érzi itt magát. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere díszes oklevéllel és ajándékkal köszöntötte az Illés és a Fonográf együttes egykori tagját.

Szörényi Levente
Szörényi Levente (középen) húsz éve gyógyulni jár Hévízre, mellette Sebők András (b) és Naszádos Péter
Fotó: Péter B. Árpád

Szörényi Levente: Eszembe sem jutott külföldre menni

Aztán Sebők András kérdéseire Szörényi Levente elmesélte az életét, számos sztorival fűszerezve. Szóba került az is, miért maradt itthon.

– Hatvanhat-hatvanhétben számos nagyon jó muzsikus szerződést kötött Nyugaton; lokálokban játszottak. Például a Metró dobosa, Brunner Győző is. Jöttek a levelek, hívtak, azt írták: egy év alatt egy Mercedest hazahozok. De ha engedek a csábításnak, akkor nincs az Illés zenekar. Eszembe sem jutott – mesélte lapunknak a Kossuth-díjas zenész.

Naszádos Péter „Hévíz város vendégévé” fogadta a Kossuth-díjas művészt
Fotó: Péter B. Árpád

A kultúra kövei

Sebők András, a Széchenyi Polgári Kör elnöke immár ötödik alkalommal faggatta Szörényi Leventét Hévízen.

– Ő egy olyan művész, aki a magyar kultúra alapjára építő jellegű köveket tett le. Gondoljunk az Illés zenekarra, a színpadi művekre. Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk: az István, a királyt egy szinten emlegethetjük a Bánk bánnal vagy épp a Hunyadi Lászlóval – jelentette ki a Széchenyi Polgári Kör első embere.

A beszélgetésre zsúfolásig megtelt a városháza díszterme
Fotó: Péter B. Árpád

A sorozat folytatódik

A civil közösség idén Szörényi Levente mellett Eperjes Károlyt és Kubik Annát is vendégül látta már, az önkormányzat támogatásával. A több évtizede tartó sorozat a jövőben folytatódik. 

Bródy János és Szörényi Levente az idén januári Illés-emlékkoncerten

Gmundentől a Balatonig

  • Szörényi Gyula festőművész és Paul Veronika gyermekeként született az ausztriai Gmundenben, a Adolf Hitler Platz 8-ban 1945. április 26-án 
  • Szörényi Levente az Illés tagjaként hat Magyarországon és egy, az NDK-ban megjelent lemezt készített
  • balatoni borászként több arany- és ezüstérmet nyert

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
