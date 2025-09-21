szeptember 21., vasárnap

Valóság a szőlőhegyen

12 perce

Megéri még bort készíteni? Zalai gazda beszélt az idei szüret tanulságairól

Címkék#szüret időszak#gazda#bor#szőlőszüret

A mezőgazdaságban a szeptember a teljes betakarítás, a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka. Talán legszebb időszak a gazdák számára az őszi szőlőszüret, mikor valójában kiderül, hogy milyen lett az idei szőlőtermés. Zalai szőlősgazdával beszélgettünk arról, hogyan alakult az őszi szüret, s megkérdeztük, hogy megéri-e még bort készíteni?

Korosa Titanilla
Megéri még bort készíteni? Zalai gazda beszélt az idei szüret tanulságairól

Gaál Károly beszélt az idei szőlőszüret eredményeiről és a szőlőtermesztés kihívásairól

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A szőlőszüret okozhat örömet és bosszúságot is, hiszen a szőlő, a szőlőtermesztés ki van téve a természet csapásainak, és a betegségek sem kerülik el az ültetvényeket. Ennek ellenére és a szőlő, a bor szeretet miatt a szőlő gondozása nem kopott ki, a falusi kertbarátkörök rendezvényei pedig jó alkalom a gazdák borainak megkóstolására az őszi szüret időszaka után. 

szőlőszüret - hegyhát pincékkel Lentihegyen
Jórészt véget ért a hegyhátakon a szőlőszüret időszaka
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Szőlőszüret – jónak mondható az idei termés, ahol nem vitte el betegség

A szőlőtermesztést a falvakban ma már nem űzik annyian, mint néhány évtizeddel ezelőtt, de még mindig találunk takaros ültetvényeket. Ilyen Gaál Károlyé is a gosztolai hegyen, aki 350 tőt gondoz. 

- Ebből 80 tő Cserszegi fűszeres, telepítettem Generosát, ami egy magyar fehérborszőlő-fajta, mely az Ezerjó és a Piros Tramini keresztezéséből született, illetve van Kerner Szlovéniából és Fehér burgundi – magyarázta. - A tavalyi szomorú évem volt, csak 50 liter mustom lett, idén szépen indult, nem volt olyan lisztharmat veszély és a permetezésre is odafigyeltem, így az idei szőlőtermés nálam 400 liter must. A cserszegit lekéneztem, a többi forrásban van. 

A szőlő legpusztítóbb betegsége, az aranyszínű sárgaság fitoplazma idén komoly gondokat okoz a gazdáknak. Gaál Károly, aki a rédicsi kertbarátkör elnöke is azt mondja, hogy nála csak kis mértékű károkat okozott az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség, de ismer olyan termelőket, akik 60-100 tő szőlőt is kivágtak emiatt. 

De megéri-e még bort készíteni? 

- Az embernek a saját szőlője sem olcsóbb, mint hogyha megvennénk, egy kiló szőlőt 170 forintért lehet venni – mondta. - Ha összeszámolom, hogy a szőlő gondozása, az utazás, a kaszálás, a szőlő permetezés mennyi költséggel, fáradtsággal jár, akkor nem éri meg. De én, aki szinte a szőlőben nőttem fel, régen három hegyháton is foglalkoztunk szőlő gondozásával, nem tudom elképzelni, hogy ne legyen szőlőm.

A térségben többen vannak ezzel így, de jóval kevesebb az ültetvény, mint 20 évvel ezelőtt. Gaál Károly azt mondja, hogy az utóbbi két évtizedben gyorsult fel a folyamat, hogy elhagyták a gazdák az ültetvényeket. De elképzelhetőnek tartja, hogy 20 év múlva már nem lesz szőlő a falusi hegyhátakon. 

Aki szőlőt termeszt az bort is készít. Gaál Károly azt mondja nem jellemző, hogy a szőlőt eladnák, inkább a bort értékesítik a gazdák, így jobban megéri, ha sok hasznuk nincs is rajt. 

Már a végét járja a szőlő szüretelés ideje, a gazdák a borkészítés folyamatára figyelnek és novemberre készülnek, hiszen Márton-napján kóstolják az újbort.

 

