A zártkerti művelés vége? Egy szőlőmustra keserű tapasztalatai Zalában!

Ennek megfelelően a szőlőmustra vendégei elsősorban a társegyesületek képviselői, illetve olyan amatőr szőlész-borászok voltak, akik az újhegyi gazdákhoz hasonló körülmények között, kisbirtokon gazdálkodnak. Az előzetesen meghirdetett program négy állomást, s azokon borkóstolót, birtokszemlét, illetve szakmai beszámolót ígért. Ebből mindössze az egyik helyszínre tervezett birtokszemle maradt el, hiszen a szakadó eső beszorította a fedél alá a résztvevőket.

Kaj István aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség által megfertőzött szőlőt mutat az újhegyi szőlőmustra során

Fotó: Gyuricza Ferenc

Beszorultak az egyesületi boronapincébe

- A meteorológiai előrejelzések alapján úgy készültünk, hogy akár eső is lehet, ami be is jött – mondta Kaj István, az Újhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke, s egyben a település polgármestere fél hat tájékán, amikor a legintezívebben zuhogott. – Ettől függetlenül nem csüggedünk, hiszen eleve úgy készültünk, hogy a teraszokon vagy akár az egyesületi boronapincében gyűlünk össze, a borkóstolókat például ott is meg tudjuk tartani.

Már idei bort is kóstolhattak

Az időjárásnak köszönhetően a borkóstoló lépett elő fő programelemmé – többek közt kierjedt, de még el nem készült irsai olivér is került a poharakba –, de azért a szakmai értékelések sem maradtak el. Többek is beszéltek arról, hogy az idei aszályos nyár hasonló kihívás elé állította a gazdákat, mint az elmúlt évi. Ha a szőlő nem vesz fel kellő mennyiségű vizet, akkor elegendő tápanyaghoz sem jut, amit pótolni kell. A forró nyár miatt azzal is számolni kellett, hogy a savak elégnek, amit – ha szükségesnek tartja – az erjedés során borkősavval tud pótolni a gazda. A korai érésű fajtáknál, mint például az irsai olivér, csabagyöngye vagy zenit pedig arra kell odafigyelni, hogy a szermaradványok szüret előtt nem feltételül mosódtak le a fürtökről.

Borkóstoló az Újhegyi szőlőmustrán. A kedvezőtlen időjárás miatt a résztvevők beszorultak az egyesületi boronapincébe

Fotó: Gyuricza Ferenc

Szőlőmustra keserű tapasztalatokkal

Természetesen szóba került a zalai ültetvényeket veszélyeztető aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség és az azt terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni küzdelem is. Kaj István elmondta: a helyzet reménytelennek tűnik, hiszen az Újhegyen is ki kellett már vágni több kisbirtokot. Ebben a gazdáknak is van felelőssége, de a hatóság sem tett meg mindent annak érdekében, hogy a fertőzést megállítsák. Hívásra ugyan kimentek a szakemberek beazonosítani a betegséget, illetve kötelezték a gazdákat a védekezésre, a visszaellenőrzések azonban itt is elmaradtak. Az egyesületi elnök úgy látja, részben ennek is köszönhetően az elmúlt három év során olyan exponenciálisan emelkedett a beteg növények száma, ami öt-hét éven belül a zártkerti művelés végéhez vezethet Pusztaszentlászló környékén.