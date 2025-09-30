Piacon jártunk
18 perce
Látott már ekkora szőlőfürtöt? Hatalmas, mint egy emberi fej...
Őszi gyümölcsök és zöldségek után kutattunk a múlt héten a zalaegerszegi piacon. A Kocsis Kertészet standjánál azonban találtunk egy „szenzációs leletet" is.
Igazán hívogató szőlőszemek, nem kicsi a fürt. Kocsis András kezében.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Fotóriporter kollégánk figyelmét nem kerülhette el, így nem mehetett el egy gyönyörű, hatalmas szőlőfürt mellett. S nemcsak óriási, hanem nagyon édes és finom, mondta Kocsis András, a kertészet vezetője. Pénteken azt is megtudtuk, melyek az igazán gyomorkímélő paradicsom- és paprikafajták.
Ezt olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!A zalaegerszegi piacon jártunk
2025.09.28. 17:30
"Itt kapható a legjobb savanyúság!" - mutatjuk, mitől igazán finom a zalai csalamádé, amiért még Pestről is eljönnek (galéria, videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre