Látott már ekkora szőlőfürtöt? Hatalmas, mint egy emberi fej...

Címkék#Kocsis András#Kocsis Kertészet#szőlőfürt

Őszi gyümölcsök és zöldségek után kutattunk a múlt héten a zalaegerszegi piacon. A Kocsis Kertészet standjánál azonban találtunk egy „szenzációs leletet" is.

Zaol.hu
Látott már ekkora szőlőfürtöt? Hatalmas, mint egy emberi fej...

Igazán hívogató szőlőszemek, nem kicsi a fürt. Kocsis András kezében.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Fotóriporter kollégánk figyelmét nem kerülhette el, így nem mehetett el egy gyönyörű, hatalmas szőlőfürt mellett. S nemcsak óriási, hanem nagyon édes és finom, mondta Kocsis András, a kertészet vezetője. Pénteken azt is megtudtuk, melyek az igazán gyomorkímélő paradicsom- és paprikafajták. 

