Gyilkosság a Balatonnál! Így születnek Szlavicsek Judit lebilincselő történetei

Utánnyomás A Végzetes Kékszalagból, pedig alig néhány hónapja kiemelkedő példányszámban jött ki, és mégis. És utánnyomás a többiből is, van, amelyikből – ha jól számolom – már ötödször. Egy álom ez. És egy kicsit őrület. Köszönöm.

E szavakkal adott hírt könyveiről a napokban Szlavicsek Judit a közösségi oldalán. A családjával Hévízen élő krimiíró e poszt után néhány nappal elvonult Balatonfüredre, ahogy fogalmazott: remetehétre. Ez a város lesz ugyanis az új, immáron az ötödik Kardos Júlia-kötet helyszíne.

Szlavicsek Judit, a balatoni krimik királynője. Fotó: zaol.hu

Elvonulás, inspiráló reggeli futás, személyes élmények: így születnek Szlavicsek Judit művei

Már a hetedik Szlavicsek-kötetet – ez a Kardos-sorozat ötödik része – várják az olvasók, amely mostanság formálódik. Amikor a szerzővel beszélgettem, éppen Balatonfüreden dolgozott. Ő fogalmaz így, hiszen a krimiírás összetett munka, nem csak alkotás. Minden kötet születéséhez hozzátartozik az elvonulás.

– Általában nyolc hónapig tart egy könyv megírása. Az első négy hónap a történet fejlesztése. Ehhez rengeteg kutatómunka is tartozik. Ebben az időszakban szeretek elmenni oda, ahol a cselekmény játszódik, inspirál a település. A hely szelleme, a balatoni tájak atmoszférája máshogyan nem is tud beszüremkedni a könyveimbe, csak ha látom, megélem, kutatom. A mai, kora reggeli futásomkor is rátaláltam egy olyan helyszínre, amerre autóval nem jutottam volna el.

Jelenlista, táblázatok: jogászi pontossággal kidolgozott alapokon nyugszanak a szerző művei, így Szlavicsek Judit legújabb krimije is.

– Milyen az író magányossága, és hogyan születik meg egy-egy könyv?

– Az amerikai filmes forgatókönyvek metódusával dolgozom. Nagyon szigorú rendszert és módszert alakítottam ki. Jellemzően nem fejezetekben gondolkozom, inkább filmes logikával dolgozom. Ez megkülönböztet a legtöbb szerzőtől. Táblázatba rendezve jelenetlistát dolgozok ki, az írás akkor kezdődik, amikor már majdnem biztosan előre látom, hogy milyen jelenetek követik egymást, milyen szereplőkkel, mely helyszínen, mi lesz az egyes jelenetek végén a horog vagy éppen a csattanó. Utána az írás szakasza már sokkal szorosabb munka, és egy másik remetelét.

Szlavicsek Judit könyvei

2021 májusában – az akkor még elsőkönyves, de második kötetének őszi megjelenésére váró szerzővel – beszélgettünk Hévízen. Ez egy kiadóváltás időszaka is volt, hiszen a második könyve óta a Libri jelenteti meg műveit. Azóta már sorozattá váltak a Kardos Júlia-regények, amelyek balatoni krimikként váltak ismertté:

2021 májusában – az akkor még elsőkönyves, de második kötetének őszi megjelenésére váró szerzővel – beszélgettünk Hévízen. Ez egy kiadóváltás időszaka is volt, hiszen a második könyve óta a Libri jelenteti meg műveit. Azóta már sorozattá váltak a Kardos Júlia-regények, amelyek balatoni krimikként váltak ismertté: Szlavicsek Judit Balatoni Krimik sorrendben: Légy/ott



Hullámsír



Halál Tihanyban



Végzetes Kékszalag

A Kardos-sorozat mellett az Adriai-tengeren játszódó Viharcsapda és a félig valóságos, félig fikciós Doszpot nyomoz című regény ugyancsak sikerlistás Szlavicsek- kötet.