Gyilkosság a Balatonnál! Így születnek Szlavicsek Judit lebilincselő történetei
Remeteség, elvonulás, véletlenül felfedezett tájak, különleges történetszövés. Az írói alkotófolyamat épp olyan különleges, mint Szlavicsek Judit rejtélyes történetei. A neves – Zalában élő – krimiíró hetedik könyvén dolgozik: a legújabb balatoni krimi a jövő évi Könyvhéten jelenik majd meg.
Utánnyomás
A Végzetes Kékszalagból, pedig alig néhány hónapja kiemelkedő példányszámban jött ki, és mégis.
És utánnyomás a többiből is, van, amelyikből – ha jól számolom – már ötödször.
Egy álom ez.
És egy kicsit őrület.
Köszönöm.
E szavakkal adott hírt könyveiről a napokban Szlavicsek Judit a közösségi oldalán. A családjával Hévízen élő krimiíró e poszt után néhány nappal elvonult Balatonfüredre, ahogy fogalmazott: remetehétre. Ez a város lesz ugyanis az új, immáron az ötödik Kardos Júlia-kötet helyszíne.
Elvonulás, inspiráló reggeli futás, személyes élmények: így születnek Szlavicsek Judit művei
Már a hetedik Szlavicsek-kötetet – ez a Kardos-sorozat ötödik része – várják az olvasók, amely mostanság formálódik. Amikor a szerzővel beszélgettem, éppen Balatonfüreden dolgozott. Ő fogalmaz így, hiszen a krimiírás összetett munka, nem csak alkotás. Minden kötet születéséhez hozzátartozik az elvonulás.
– Általában nyolc hónapig tart egy könyv megírása. Az első négy hónap a történet fejlesztése. Ehhez rengeteg kutatómunka is tartozik. Ebben az időszakban szeretek elmenni oda, ahol a cselekmény játszódik, inspirál a település. A hely szelleme, a balatoni tájak atmoszférája máshogyan nem is tud beszüremkedni a könyveimbe, csak ha látom, megélem, kutatom. A mai, kora reggeli futásomkor is rátaláltam egy olyan helyszínre, amerre autóval nem jutottam volna el.
Jelenlista, táblázatok: jogászi pontossággal kidolgozott alapokon nyugszanak a szerző művei, így Szlavicsek Judit legújabb krimije is.
– Milyen az író magányossága, és hogyan születik meg egy-egy könyv?
– Az amerikai filmes forgatókönyvek metódusával dolgozom. Nagyon szigorú rendszert és módszert alakítottam ki. Jellemzően nem fejezetekben gondolkozom, inkább filmes logikával dolgozom. Ez megkülönböztet a legtöbb szerzőtől. Táblázatba rendezve jelenetlistát dolgozok ki, az írás akkor kezdődik, amikor már majdnem biztosan előre látom, hogy milyen jelenetek követik egymást, milyen szereplőkkel, mely helyszínen, mi lesz az egyes jelenetek végén a horog vagy éppen a csattanó. Utána az írás szakasza már sokkal szorosabb munka, és egy másik remetelét.
- Szlavicsek Judit könyvei
2021 májusában – az akkor még elsőkönyves, de második kötetének őszi megjelenésére váró szerzővel – beszélgettünk Hévízen. Ez egy kiadóváltás időszaka is volt, hiszen a második könyve óta a Libri jelenteti meg műveit. Azóta már sorozattá váltak a Kardos Júlia-regények, amelyek balatoni krimikként váltak ismertté:
Szlavicsek Judit Balatoni Krimik sorrendben:
- Légy/ott
- Hullámsír
- Halál Tihanyban
- Végzetes Kékszalag
A Kardos-sorozat mellett az Adriai-tengeren játszódó Viharcsapda és a félig valóságos, félig fikciós Doszpot nyomoz című regény ugyancsak sikerlistás Szlavicsek- kötet.
– A jogászi pontosság nem véletlenül került szóba: az első, bölcsészdiplomád után jogászként doktoráltál. Az aprólékos tervezés és az írói alkotás hogyan kapcsolódik, melyik részét szereted jobban?
– Az a szép, hogy mind a két énem előtérbe tud kerülni. Abban a szakaszban, amikor nagyon fegyelmezetten kell dolgozni, hasznos a rendszerszemléletű gondolkodás, ami jogászként volt jellemző rám; a kreatív, történetfejlesztős szakaszban megélhetem a bölcsész énemet, a szabad fantáziát és az alkotást, a kreativitást. Így ötven felett azt érzem, mindennek helye van az életben, és szépen beértek a folyamatok: mindkét típus én vagyok, mindkét személyiségrészem szerepet kap abban, hogy a könyvek létrejöjjenek.
Magyar krimi, balatoni krimi: van-e ilyen műfaj?
– Most visszatekintve a múlt tükrébe, érdekes, hogy anno a bölcsészkaron a krimikről írtad a szakdolgozatodat, aztán pár évtizeddel később ez játszik főszerepet az életedben, olyannyira, hogy a balatoni krimikkel műfajteremtő vagy. De mitől jó a krimi és milyen a kortárs magyar krimi?
– A műfajnak rengeteg alzsánere van, például attól függően, hogy az író az előéletéből fakadóan más-más pontra helyezheti a fókuszt. Vannak rendőr szerzők, gondoljunk csak Réti Lászlóra vagy N. Nagy Zoltánra. Ők a rendőrségi munkára, a nyomozati technikákra, a nyomozás metódusára helyezik a hangsúlyt. Engem a lélektan, a motivációk érdekelnek. Lélektani, karakterközpontú krimiket írok. Szerintem az a jó a kortárs magyar krimiben, hogy az olvasó megtalálja, mi áll az érdeklődéséhez legközelebb. Viszont éppen ebből a sokszínűségből következik, hogy nem nagyon van olyan brand, hogy magyar krimi. Nem lehet három-négy jellegzetességgel megfogalmazni, mint a skandináv krimit. Ezért nem tudjuk egységesen képviselni magunkat a külföldi piacon, de minden
más szempontból hasznosnak tartom és szeretem, hogy sokszínűek vagyunk.
Így van jelen az író a saját művében: néha a szerzőt is meglepi szereplője sorsa – mint a most készülő krimiben is
– Gondolom nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy mennyire hasonlít Kardos Júlia Szlavicsek Judithoz, vagy Szlavicsek Judit Kardos Júliához? Van-e bennetek közös?
– Amikor kitaláltam a karaktert, tudatosan próbáltam sok olyan tulajdonságot, jellemzőt beleilleszteni, amelyek távolítanak tőle, hogy ne mosódjunk össze. Próbáltam távolságot tartani, hogy egyértelmű legyen, ő más: fiatalabb nálam, gyermektelen, párkapcsolati problémái, alkoholproblémái vannak – és folytathatnám még sok mindennel, ami nem én vagyok. Habár szerintem minden művészeti ágban minden alkotó magából alkot, és nyilván az én világról alkotott képem, felfogásom, személyiségem átszűrődik, de mindez szerintem nem baj. A történetei fiktívek, viszont a könyvekbe nagyon sok mindent beledolgozok, akár életem bizonyos szakaszának traumáit is. Persze nem mondom el az olvasóknak, hogy mindezekből mi voltam én, mi az én traumám, sőt, még az sem is biztos, hogy Kardos karakterében jelennek meg, lehetnek másik szereplő életében is. Érdekes kettőnk kapcsolata. Kardos Júlia nagyon önálló és önjáró. Írás közben sokszor egyáltalán nem arrafelé kanyarodik a sorsa, mint ahogy ezt előtte kigondoltam. Egyébként ez számomra is szórakoztató. Most, a készülő Kardos-krimiben is egészen más csavart fog venni a magánélete. Sőt, talán a legnagyobbat. Ezt sem igazán láttam előre, viszont nagy öröm, hogy így történik, mert megint egészen más aspektusból, más életszakaszban ismerjük meg őt.
Kortalan irodalmi kalandozás
– Melyik a kedvenc Szlavicsek-köteted?
– A Viharcsapda, ami nem a Kardos-krimik része, teljesen más történet. Ez a pszichothriller az Adrián játszódik, az ókori görög Élektra-történet mai magyar szereplőkkel való újragondolása. Szakmailag is nagyon nagy kihívás volt, és az is nagyon érdekes, hogy az emberi konfliktusok kortalanok. Ugyanolyan erővel hatnak és az emberi működés mozgatórugói ugyanazok az ókorban, és 2024-ben. Persze nagyon szeretem írni a Balatoni krimiket is. Ha olvasók is úgy akarják, akkor még sok része lehet, mert még nagyon sok ötletem van helyszínekre is, és Kardos Júliában is van még sok-sok lehetséges történet és csavar.
– Ha irodalmi kalandozást említettél, szeretnék egy olyan kérdést feltenni, aminek megválaszolására az első krimid megjelenésekor, az említett interjúban is kértelek. Akkor azt kérdeztem, hogy ha regényhős lennél, melyik regény melyik szereplőjének képzelnéd leginkább magad? Stendhal Vörös és feketéjéből említetted Sorelt. És a mostani életedben?
– Talán, most – ma - épp egy kicsit Kardos Júlia vagyok, a legújabb balatoni krimimből.
Amikor pedig végzek egy kézirattal, akkor én vagyok az Író Örkény István a Megváltó című egyperceséből, aki a regény befejezése után kiviteti magát Volancsik bácsival a Balaton közepére csónakon, aztán megpróbál a vízen járni.