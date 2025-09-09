1 órája
Szívszorító történet – Hazatért az elveszett, beteg kutya, most már újra teljes a család
Somogyban eltűnt egy különleges, háromlábú husky. Zeusz kalandra éhesen távozott – s szerencsére épségben hazatért, adta hírül testvérportálunk.
Zeuszt kétségbeesve kereste a családja, s a nagytestű eb végül, hála a közösségi összefogásnak, előkerült. A különleges husky gyógyszert szed s orvosi kezelés alatt áll, már csak ezért is fontos volt, hogy mielőbb visszatérjen a biztonságot jelentő otthon békés közegébe. További részletek a sonline.hu-n olvashatók.
Ám nem minden kutya ilyen szerencsés. Mint nemrégiben megírtuk, állatkínzás miatt indítottak eljárást egy Buzsákon élő idős német férfi ellen, aki homlokon lőtte rottweilerét. A kutya rengeteget szenvedett. A történetet itt olvashatja el.