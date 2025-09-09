Szívszorító történet – Hazatért az elveszett, beteg kutya, most már újra teljes a család

Zeuszt kétségbeesve kereste a családja, s a nagytestű eb végül, hála a közösségi összefogásnak, előkerült. A különleges husky gyógyszert szed s orvosi kezelés alatt áll, már csak ezért is fontos volt, hogy mielőbb visszatérjen a biztonságot jelentő otthon békés közegébe. További részletek a sonline.hu-n olvashatók.

Zeusz épségben előkerült

Forrás: sonline.hu

