Kurucz Levente világbajnokkal találkozhatnak a zalai városban

Az egyesület alapítójának köszöntője után a nagykanizsai Kurucz Levente kajak-kenu világbajnok és édesanyja, Orbán Krisztina fitness sportoktató tart bemelegítő tornát. Ezt követően a résztvevők lesétálnak az Erzsébet-térre, ahol a Zalagyöngye Táncegyüttes és a Swans Balett- és Tánciskola lép fel. Előbb dr. Bazsó Judit, a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház belgyógyászati osztályának kardiológus főorvosa, valamint Gerencsérné Dr. Berta Renáta, a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója szól az egybegyűltekhez. Lesz a helyszínen többek között vérnyomás-, vércukor- és testzsírszázalék- mérés, valamint kutyaiskola és önvédelmi bemutató.