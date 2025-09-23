22 perce
Kurucz Levente világbajnokkal találkozhatnak a zalai városban
Nagykanizsán a Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ a HSMK előtti téren szeptember 26-án, pénteken 9 órakor tartja a szív világnapi programját.
Fotó: Kovács Tamás
Az egyesület alapítójának köszöntője után a nagykanizsai Kurucz Levente kajak-kenu világbajnok és édesanyja, Orbán Krisztina fitness sportoktató tart bemelegítő tornát. Ezt követően a résztvevők lesétálnak az Erzsébet-térre, ahol a Zalagyöngye Táncegyüttes és a Swans Balett- és Tánciskola lép fel. Előbb dr. Bazsó Judit, a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház belgyógyászati osztályának kardiológus főorvosa, valamint Gerencsérné Dr. Berta Renáta, a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója szól az egybegyűltekhez. Lesz a helyszínen többek között vérnyomás-, vércukor- és testzsírszázalék- mérés, valamint kutyaiskola és önvédelmi bemutató.