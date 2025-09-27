1 órája
Szívünk egészsége a tét – tudományos előadásokat tartanak a zalai városban
Nagykanizsán a Halis-könyvtár és a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház közös szervezésében a könyvtárban október 2-án, csütörtökön 16 órakor Egy nap a szívünkért címmel ingyenesen látogatható tudományos és közérthető előadásokkal várja a kórház az érdeklődőket.
Májusban a Bélbetegségekről mindenkinek címmel tartott előadást a Halis-könyvtárban a kórház. Dr. Brünner Szilveszter és dr. Faricsné Hári Vera, valamint kollégáik tartottak előadásokat, most a szívről lesz szó
Fotó: ZH archív/Szakony Attila
A programot dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgató-főorvosának köszöntője nyitja, majd a szív egészségével, illetve a betegségeivel kapcsolatos beszámolók következnek. Dr. Matoltsy András osztályvezető főorvos A szív érrendszeri betegségek előfordulásáról, okairól, megjelenési formáiról beszél. Kollégája, dr. Kiss Tünde kardiológus főorvos A koleszterin szint és a szív- érrendszeri betegségek összefüggéseit tárja a hallgatóság elé. Szőke Gyöngyi dietetikus A köszvény és a magas húgysavszint étrendi kezeléséről tájékoztat, míg dr. Faricsné Hári Vera vezető dietetikus Szívünk egészsége és a hosszú élet titkai a tányérunkon címmel tart beszámolót. Ezen kívül szívbarát ételek kóstolására is lesz lehetőség.
Volt már vastagbélrák szűrésen? Ha elmúlt 45 éves, minél hamarabb menjen el! (galéria)
A vesebetegség csendes gyilkos - galéria, videó a kanizsai kórház rendezvényéről
Diabetes: fontos a megelőzés