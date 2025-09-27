Szívünk egészsége a tét – tudományos előadásokat tartanak a zalai városban

A programot dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgató-főorvosának köszöntője nyitja, majd a szív egészségével, illetve a betegségeivel kapcsolatos beszámolók következnek. Dr. Matoltsy András osztályvezető főorvos A szív érrendszeri betegségek előfordulásáról, okairól, megjelenési formáiról beszél. Kollégája, dr. Kiss Tünde kardiológus főorvos A koleszterin szint és a szív- érrendszeri betegségek összefüggéseit tárja a hallgatóság elé. Szőke Gyöngyi dietetikus A köszvény és a magas húgysavszint étrendi kezeléséről tájékoztat, míg dr. Faricsné Hári Vera vezető dietetikus Szívünk egészsége és a hosszú élet titkai a tányérunkon címmel tart beszámolót. Ezen kívül szívbarát ételek kóstolására is lesz lehetőség.