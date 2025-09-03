26 perce
Elindult a színházi évad, mi is részesei lehetünk a sikernek
A kultúrát, azon belül a teátrum kollektíváját támogatja mindenki, aki az előadásokat látogatja. A színházi bérletek vásárlása fontos, erre buzdított minden zalai és szomszéd vármegyei nézőt Vigh László országgyűlési képviselő szerdán a Hevesi Sándor Színházban.
Vigh László és Besenczi Árpád a sajtótájékoztatón.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A szervezési osztályon tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a politikus maga is kedveli az előadásokat, idén három bérletet vásárolt. Az egész társulat munkáját megköszönte, hiszen nélkülük nem működhetne ilyen sikeresen a zalaegerszegi teátrum, legyen szó a színművészekről, a szervezési osztály, a titkárság vagy a műszaki személyzet munkájáról. Mint mondta, a látogatók leginkább színházi bérletek vásárlásával tudják segíteni a működést.
Színházi bérletek vásárlása: a néző az egyik támogató
Besenczi Árpád Jászai-díjas színművész, a Hevesi Sándor Színház igazgatója elmondta, a képviselő és a város vezetése is jól ismeri tevékenységüket, s köszöni mindenkinek a támogatást. Megjegyezte, az idei büdzsé valamivel kedvezőbb, mint az eddigiek, ugyanis a meglévő források mellett most 50 millió forinttal többől tudnak gazdálkodni, aminek nagy részét béremelésre tudták fordítani. Ismét színes és izgalmas évaddal készültek, mindenki megtalálja a magának tetsző darabot a repertoárból. Kisebb felújítások is lesznek önkormányzati forrásból, mint például a nézőtéri mosdók és a fűtésrendszer korszerűsítése.
