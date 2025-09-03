Elindult a színházi évad, mi is részesei lehetünk a sikernek

A szervezési osztályon tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a politikus maga is kedveli az előadásokat, idén három bérletet vásárolt. Az egész társulat munkáját megköszönte, hiszen nélkülük nem működhetne ilyen sikeresen a zalaegerszegi teátrum, legyen szó a színművészekről, a szervezési osztály, a titkárság vagy a műszaki személyzet munkájáról. Mint mondta, a látogatók leginkább színházi bérletek vásárlásával tudják segíteni a működést.

A színházi bérletek vásárlása fontos a teátrum életében.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Színházi bérletek vásárlása: a néző az egyik támogató

Besenczi Árpád Jászai-díjas színművész, a Hevesi Sándor Színház igazgatója elmondta, a képviselő és a város vezetése is jól ismeri tevékenységüket, s köszöni mindenkinek a támogatást. Megjegyezte, az idei büdzsé valamivel kedvezőbb, mint az eddigiek, ugyanis a meglévő források mellett most 50 millió forinttal többől tudnak gazdálkodni, aminek nagy részét béremelésre tudták fordítani. Ismét színes és izgalmas évaddal készültek, mindenki megtalálja a magának tetsző darabot a repertoárból. Kisebb felújítások is lesznek önkormányzati forrásból, mint például a nézőtéri mosdók és a fűtésrendszer korszerűsítése.