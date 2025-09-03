szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bérletek

1 órája

Elindult a színházi évad, mi is részesei lehetünk a sikernek

Címkék#Besenczi Árpád#Hevesi Sándor Színház#Vigh László#bérlet#színház

A kultúrát, azon belül a teátrum kollektíváját támogatja mindenki, aki az előadásokat látogatja. A színházi bérletek vásárlása fontos, erre buzdított minden zalai és szomszéd vármegyei nézőt Vigh László országgyűlési képviselő szerdán a Hevesi Sándor Színházban.

Mozsár Eszter
Elindult a színházi évad, mi is részesei lehetünk a sikernek

Vigh László és Besenczi Árpád a sajtótájékoztatón.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A szervezési osztályon tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a politikus maga is kedveli az előadásokat, idén három bérletet vásárolt. Az egész társulat munkáját megköszönte, hiszen nélkülük nem működhetne ilyen sikeresen a zalaegerszegi teátrum, legyen szó a színművészekről, a szervezési osztály, a titkárság vagy a műszaki személyzet munkájáról. Mint mondta, a látogatók leginkább színházi bérletek vásárlásával tudják segíteni a működést. 

színházi bérletek vásárlása
A színházi bérletek vásárlása fontos a teátrum életében. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Színházi bérletek vásárlása: a néző az egyik támogató

Besenczi Árpád Jászai-díjas színművész, a Hevesi Sándor Színház igazgatója elmondta, a képviselő és a város vezetése is jól ismeri tevékenységüket, s köszöni mindenkinek a támogatást. Megjegyezte, az idei büdzsé valamivel kedvezőbb, mint az eddigiek, ugyanis a meglévő források mellett most 50 millió forinttal többől tudnak gazdálkodni, aminek nagy részét béremelésre tudták fordítani. Ismét színes és izgalmas évaddal készültek, mindenki megtalálja a magának tetsző darabot a repertoárból. Kisebb felújítások is lesznek önkormányzati forrásból, mint például a nézőtéri mosdók és a fűtésrendszer korszerűsítése.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu