szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

22°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

2 órája

Ez az esemény lassan 20 éve meghatározza a település arculatát (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Ifj Horváth Károly#Göcseji Szilvafesztivál#program

Hagyományos program, kellemes környezet, barátok, ismerősök. A Göcseji Szilvafesztivál Szilvágy legnagyobb eseménye széles körben népszerű, ezt idén is bizonyították.

Korosa Titanilla
Ez az esemény lassan 20 éve meghatározza a település arculatát (galéria, videó)

Idén is jó hangulat jellemezte Szilvágy hagyományos rendezvényét, a Göcseji szilvafesztivált.

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Lassan két évtizedes hagyományra tekint vissza a Göcseji Szilvafesztivál Szilvágyon. Ez a falu legnagyobb eseménye, olyan unikális program, mely évről megmozgatja a helyieket, környékbelieket, és azokat, akik bármilyen szállal kapcsolódnak a mintegy 200 lakosú településhez.

Szilvágy
A Göcseji Szilvafesztivál megnyitóján Szilvágy polgármestere Péntek Katalin és Vigh László

Szilvágy elsőszámú programja a szilvafesztivál

A rendezvény programját évről évre hasonlóan alakítják, megmutatja magát maga Szilvágy, meghívják a határon túli barátokat, a felvidéki Nagymad testvértelepülés küldöttségét, a szórakoztató programba a zenés fellépők különböző stílust képviselnek és gasztronómiára is nagy hangsúlyt fektetnek, a bográcsételek főzőversenye mellett szilvás édességek is kerülnek az asztalra.

Péntek Katalin, Szilvágy polgármestere a mozgatója az eseménynek. Elmondta, hogy a program elindításakor arra törekedtek, hogy olyan rendezvényt hívjanak életre, ami önálló arculatot ad a községnek. Ez lett a szilvafesztivál, a kezdeményezést a település neve is indokolta, ugyanakkor ilyen jellegű rendezvény akkoriban sem volt és azóta sincs a térségben.

Göcseji Szilvafesztivál: hasonló is kevés van csak a megyében

A rendezvény megnyitóján Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a szép számú közönséget és méltatta a nagy múltra visszatekintő Göcseji Szilvafesztivált. 

- Szilvágyon olyan eseményt találtak ki, ami csak kevés van a megyében, ezért gratulálok a polgármesternek és a helyieknek ehhez a szép rendezvényhez - mondta Vigh László, s hangsúlyozta, hogy az ilyen program jó alkalom arra, hogy a hagyományokat, a tudást, akár a főzés tudományát a szülők, nagyszülők továbbadják a fiataloknak. 

Göcseji Szilvafesztivál Szilvágyon

Fotók: Korosa Titanilla

 

Vigh László ezzel felhívta a figyelmet a főzőversenyre, nem véletlenül, hiszen idén is népszerű volt a program, 24 csapat készített bográcsételt, mindenki ajándékot kapott fáradozásáért, a legjobbakat külön is díjazták, ahogy a szilvás sütemények készítőit is, akik a hagyományos édességek mellett reform finomságokkal is neveztek. A díjakat Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke adta át.

Pácsonyi Imre az esemény kapcsán kiemelte, hogy nem könnyű egy ilyen programot megszervezni, hogy már a 19. eseményt tartják, bizonyítja a helyi közösség erejét. Hozzátette, hogy  a megyei közgyűlés is szívesen támogat egy ilyen eseményt.

Díszpolgárt is avattak

Szilvágy díszpolgára lett ifj. Horváth Károly
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Az idei rendezvény különleges alkalom volt, díszpolgári címet adományozott a település ifj. Horváth Károly népzenésznek, aki a Szilvágyi Népdalkör elindításában is szerepet vállalt és azóta is segíti a dalkör fejlődését szakértelmével. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu