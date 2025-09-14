1 órája
Ez az esemény lassan 20 éve meghatározza a település arculatát (galéria, videó)
Hagyományos program, kellemes környezet, barátok, ismerősök. A Göcseji Szilvafesztivál Szilvágy legnagyobb eseménye széles körben népszerű, ezt idén is bizonyították.
Lassan két évtizedes hagyományra tekint vissza a Göcseji Szilvafesztivál Szilvágyon. Ez a falu legnagyobb eseménye, olyan unikális program, mely évről megmozgatja a helyieket, környékbelieket, és azokat, akik bármilyen szállal kapcsolódnak a mintegy 200 lakosú településhez.
Szilvágy elsőszámú programja a szilvafesztivál
A rendezvény programját évről évre hasonlóan alakítják, megmutatja magát maga Szilvágy, meghívják a határon túli barátokat, a felvidéki Nagymad testvértelepülés küldöttségét, a szórakoztató programba a zenés fellépők különböző stílust képviselnek és gasztronómiára is nagy hangsúlyt fektetnek, a bográcsételek főzőversenye mellett szilvás édességek is kerülnek az asztalra.
Péntek Katalin, Szilvágy polgármestere a mozgatója az eseménynek. Elmondta, hogy a program elindításakor arra törekedtek, hogy olyan rendezvényt hívjanak életre, ami önálló arculatot ad a községnek. Ez lett a szilvafesztivál, a kezdeményezést a település neve is indokolta, ugyanakkor ilyen jellegű rendezvény akkoriban sem volt és azóta sincs a térségben.
Göcseji Szilvafesztivál: hasonló is kevés van csak a megyében
A rendezvény megnyitóján Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a szép számú közönséget és méltatta a nagy múltra visszatekintő Göcseji Szilvafesztivált.
- Szilvágyon olyan eseményt találtak ki, ami csak kevés van a megyében, ezért gratulálok a polgármesternek és a helyieknek ehhez a szép rendezvényhez - mondta Vigh László, s hangsúlyozta, hogy az ilyen program jó alkalom arra, hogy a hagyományokat, a tudást, akár a főzés tudományát a szülők, nagyszülők továbbadják a fiataloknak.
Vigh László ezzel felhívta a figyelmet a főzőversenyre, nem véletlenül, hiszen idén is népszerű volt a program, 24 csapat készített bográcsételt, mindenki ajándékot kapott fáradozásáért, a legjobbakat külön is díjazták, ahogy a szilvás sütemények készítőit is, akik a hagyományos édességek mellett reform finomságokkal is neveztek. A díjakat Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke adta át.
Pácsonyi Imre az esemény kapcsán kiemelte, hogy nem könnyű egy ilyen programot megszervezni, hogy már a 19. eseményt tartják, bizonyítja a helyi közösség erejét. Hozzátette, hogy a megyei közgyűlés is szívesen támogat egy ilyen eseményt.
Díszpolgárt is avattak
Az idei rendezvény különleges alkalom volt, díszpolgári címet adományozott a település ifj. Horváth Károly népzenésznek, aki a Szilvágyi Népdalkör elindításában is szerepet vállalt és azóta is segíti a dalkör fejlődését szakértelmével.