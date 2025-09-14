Ez az esemény lassan 20 éve meghatározza a település arculatát (galéria, videó)

Lassan két évtizedes hagyományra tekint vissza a Göcseji Szilvafesztivál Szilvágyon. Ez a falu legnagyobb eseménye, olyan unikális program, mely évről megmozgatja a helyieket, környékbelieket, és azokat, akik bármilyen szállal kapcsolódnak a mintegy 200 lakosú településhez.

A Göcseji Szilvafesztivál megnyitóján Szilvágy polgármestere Péntek Katalin és Vigh László

Szilvágy elsőszámú programja a szilvafesztivál

A rendezvény programját évről évre hasonlóan alakítják, megmutatja magát maga Szilvágy, meghívják a határon túli barátokat, a felvidéki Nagymad testvértelepülés küldöttségét, a szórakoztató programba a zenés fellépők különböző stílust képviselnek és gasztronómiára is nagy hangsúlyt fektetnek, a bográcsételek főzőversenye mellett szilvás édességek is kerülnek az asztalra.

Péntek Katalin, Szilvágy polgármestere a mozgatója az eseménynek. Elmondta, hogy a program elindításakor arra törekedtek, hogy olyan rendezvényt hívjanak életre, ami önálló arculatot ad a községnek. Ez lett a szilvafesztivál, a kezdeményezést a település neve is indokolta, ugyanakkor ilyen jellegű rendezvény akkoriban sem volt és azóta sincs a térségben.

Göcseji Szilvafesztivál: hasonló is kevés van csak a megyében

A rendezvény megnyitóján Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a szép számú közönséget és méltatta a nagy múltra visszatekintő Göcseji Szilvafesztivált.

- Szilvágyon olyan eseményt találtak ki, ami csak kevés van a megyében, ezért gratulálok a polgármesternek és a helyieknek ehhez a szép rendezvényhez - mondta Vigh László, s hangsúlyozta, hogy az ilyen program jó alkalom arra, hogy a hagyományokat, a tudást, akár a főzés tudományát a szülők, nagyszülők továbbadják a fiataloknak.