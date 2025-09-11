szeptember 11., csütörtök

Akár kétezer éve

3 órája

Nem pálinkát főznek: aszalnak! Úgy kell figyelni a szilvára, mint egy kisbabára... (galéria, videó)

Immáron ötödszörre szervezik meg a térség őszi, egészen novemberig tartó programkavalkádját, az Aranyló Göcsejt. A Göcseji Dombérozóhoz nyáron csatlakozott a csonkahegyháti Aszalka Porta, ahol hétfőn a szilvaaszalás mikéntjét is megismerhették a látogatók a közösségi rendezvény egyik állomásán. Legközelebb szeptember 27-én várják az érdeklődőket.

Mozsár Eszter

Barátságos kiscicák fogadtak a háznál, a kemence előtti asztalon pedig a kistermelők kincsei: aszalt szilva és paradicsom, mézédes fügelekvár, különféle szárított gyógyteák, finom házi készítésű szörpök, s természetesen a kedves házigazda, aki körbevezetett a nagyszülőktől örökölt birtokon. Kiss Kati mutatja, még a nagypapa építette az aszaló kemencét, amiben a vasárnap előkészített szilvák, almák illata terjengett a beszélgetés alatt. Göcsej a szilvaaszalás hazája, ám mára sajnos egyre kevesebben végzik ezt a fatüzeléses tevékenységet. Csonkahegyháton még két család, Becsvölgyén is egy őstermelő aszal, holott évtizedekkel ezelőtt szinte minden harmadik háznál találtunk kemencét. Kati 2003-ban tért vissza a szülő házhoz, szinte azóta foglalkozik a régi mesterséggel. Eleinte a térségben elterjedt hosszú szilva (az ősi Besztercei) volt az alapanyag, ám lassan átváltottak a Stanley és a Cacansca Lepotica fajtára. A saját gyümölcsöskert hozama mellett felvásárolnak, sőt, béraszalást is vállalnak, az alma is mástól érkezett vasárnap. A portát folyamatosan fejlesztik, hogy még jobban látogatható legyen.

Szilvaaszalás a csonkahegyháti Aszalka Portán
A szilvaaszalás mellett szörpök készítésével, lekvárfőzéssel és gyógynövény szárítással is foglalkoznak a csonkahegyháti Aszalka Portán.  
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Régen nem mindig volt elterjedt, de mi magozzuk a szilvát aszalás előtt, illetve különféle töltött változatokat készítünk például dióval, mandulával, mogyoróval, tökmaggal. Sőt, hallottam foghagymás változatot is, de azt még nem próbáltuk – mondta nevetve a házigazda. Régebbi könyvekben olvastam, hogy a nagyobb szilvába rakták a kisebbet, pralinészerűen. Néhány éve pedig Egerszegen a Csoki napokon készítettek nekünk a mesterek bonbonokat aszalt szilvából.

A beszélgetés során megtudjuk, több héten át 24 órás szolgálatot jelent a szilvaaszalás, úgy kell figyelni kétóránként, még éjszaka is, akár egy éhes kisbabára. Most kezdődik igazán a szezon, októberig tart a nehezebb munka. A kemencét saját fával fűtik, s a gyümölcsök mellett akár gyógynövény is kerülhet a cserényekre. "Szerencsére nagy az igény a munkánkra, megtérül a sok befektetett energia. A szilva magozása közben érzékeltük, hogy sajnos kevesebb volt mostanában a csapadék. Mindenképpen érett szilvára van szükség, különben a zöldebb összeesik aszaláskor", teszi hozzá.

Szilvaaszalás a csonkahegyháti Aszalka Portán
A szilvák mellett az alma is jól elfér, béraszalást is vállalnak az Aszalka Portán.  
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Zöldség és gyümölcs az Aszalka Portán, egy se vesszen kárba!

Andor Roland szintén ős- és kistermelő. 2015-ben kezdett kertészként tanulni Szombathelyen, s ott is végzett. Katival összefogtak, együtt járnak piacra, tavasszal a palántákat árulják, év közben készül a lekvár, most pedig aszalnak. A pincét átalakították üvegházzá, a tervek szerint jövőre már a piacon árulják a csemetéket, fiatal növénykéket. Közöttük több ritkaságot találunk, ugyanis Roland a világ minden tájáról gyűjti a virágokat. Van saját birtoka is, nagyjából egy hektár területen gazdálkodik. Az aszaló mellett különleges muskátlik találhatók, az egyiknek kóla illatú a levele, amikor megmorzsoljuk, a másik pedig tömjénillatot áraszt.

A gyümölcsök házi és népi feldolgozása, tartósítása nagyon változatos. A vízelvonásos módszer, az aszalás mellett például szörpöket, lekvárokat no és természetesen pálinkát lehet készíteni. Ez utóbbit nem vállaljuk, ám mi például a kemencében megszárítjuk a közelben szedett vegyszermentes gyógynövényeket is – fűzte hozzá Roland. Ha például a piacon nem viszik el frissen a gyümölcsöt, zöldséget, azt sem kell kidobni, a többletet fel kell dolgozni. Nálunk most szárított paradicsom is kapható a szilva mellett. Igaz, hogy kicsit drágább a végeredmény, hiszen gondoljunk bele, 100 kilogramm paradicsomból mintegy 6 kilogramm aszalvány lesz.

Szilvaaszalás a csonkahegyháti Aszalka Portán

Fotók: Mozsár Eszter

Szilvaaszalás göcseji módra, akár kétezer éve

Kati elmondta, a kemencébe nyolc cserény fér, ami összesen 2 mázsa gyümölcsöt jelent. Már majdnem kész állapotban magozzák, majd visszakerül még egy kis időre a melegbe. Semmilyen hozzáadott anyaggal nem kezelik az aszalványt. A házi készítésűek valamivel keményebbek, mint a bolti változatok. A szilvát egyébkén kétezer éve termeszti tudatosan az ember, s az ókor óta tartósítják aszalással. Magyarországon az alma után a legnépszerűbb ez a lila gyümölcs, aminek aszalványa 

  • kiváló rostforrás, 
  • enyhén hashajtó hatása van, 
  • elősegíti a bélflóra működését. 

Az újabb etnobotanikai kutatások során kiderült, hogy egyes vidékeken a rák kezelésére is használják. Az Aszalka Porta szeptember 27-én várja ismét az érdeklődőket az Aranyló Göcsej részeként

Minden régiónak megvan a maga arca, kincse, tájszólása, viselete. A gasztronómia azonban – annak ellenére, hogy a kor ízlése szerint változik – szinte mindig örök: ugyanazokat az alapanyagokat, nyersanyagokat, gyümölcsöket, zöldségeket használjuk. Így van ez Göcsejben is. Míg a szomszédos Őrség vagy a Muravidék aranya a tökmagolaj, addig a tájegység a szilva egyik legfontosabb régiója. Az aszalás pedig már kétezer éves mesterség, így ezen a tájon is ez volt az egyik legelterjedtebb népi gasztronómiai tevékenység. Az aszalt szilva párosítása a hússal ugyancsak kiváló öltet, nálunk már nem múlik el karácsony az aszalt szilvás pulyka vagy csirke nélkül. A lesült aszalt szilvás mennyei lekvár íze, no az felülmúlhatatlan. Legyünk tehát hálásak azoknak, akik ezt a hagyományt folytatják.

 

 

 

