Nem pálinkát főznek: aszalnak! Úgy kell figyelni a szilvára, mint egy kisbabára... (galéria, videó)

Barátságos kiscicák fogadtak a háznál, a kemence előtti asztalon pedig a kistermelők kincsei: aszalt szilva és paradicsom, mézédes fügelekvár, különféle szárított gyógyteák, finom házi készítésű szörpök, s természetesen a kedves házigazda, aki körbevezetett a nagyszülőktől örökölt birtokon. Kiss Kati mutatja, még a nagypapa építette az aszaló kemencét, amiben a vasárnap előkészített szilvák, almák illata terjengett a beszélgetés alatt. Göcsej a szilvaaszalás hazája, ám mára sajnos egyre kevesebben végzik ezt a fatüzeléses tevékenységet. Csonkahegyháton még két család, Becsvölgyén is egy őstermelő aszal, holott évtizedekkel ezelőtt szinte minden harmadik háznál találtunk kemencét. Kati 2003-ban tért vissza a szülő házhoz, szinte azóta foglalkozik a régi mesterséggel. Eleinte a térségben elterjedt hosszú szilva (az ősi Besztercei) volt az alapanyag, ám lassan átváltottak a Stanley és a Cacansca Lepotica fajtára. A saját gyümölcsöskert hozama mellett felvásárolnak, sőt, béraszalást is vállalnak, az alma is mástól érkezett vasárnap. A portát folyamatosan fejlesztik, hogy még jobban látogatható legyen.

A szilvaaszalás mellett szörpök készítésével, lekvárfőzéssel és gyógynövény szárítással is foglalkoznak a csonkahegyháti Aszalka Portán.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

– Régen nem mindig volt elterjedt, de mi magozzuk a szilvát aszalás előtt, illetve különféle töltött változatokat készítünk például dióval, mandulával, mogyoróval, tökmaggal. Sőt, hallottam foghagymás változatot is, de azt még nem próbáltuk – mondta nevetve a házigazda. – Régebbi könyvekben olvastam, hogy a nagyobb szilvába rakták a kisebbet, pralinészerűen. Néhány éve pedig Egerszegen a Csoki napokon készítettek nekünk a mesterek bonbonokat aszalt szilvából.

A beszélgetés során megtudjuk, több héten át 24 órás szolgálatot jelent a szilvaaszalás, úgy kell figyelni kétóránként, még éjszaka is, akár egy éhes kisbabára. Most kezdődik igazán a szezon, októberig tart a nehezebb munka. A kemencét saját fával fűtik, s a gyümölcsök mellett akár gyógynövény is kerülhet a cserényekre. "Szerencsére nagy az igény a munkánkra, megtérül a sok befektetett energia. A szilva magozása közben érzékeltük, hogy sajnos kevesebb volt mostanában a csapadék. Mindenképpen érett szilvára van szükség, különben a zöldebb összeesik aszaláskor", teszi hozzá.