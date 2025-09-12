Tudja, hogy mitől lesz tündéri egy település Zalában? Mutatjuk!

A Szijártóháza hangulatos, már őszi díszbe öltöztetett faluközpontjában megtartott eseményen Vigh László elmondta, hogy közel tíz éve indította el e kezdeményezést a tündérkert mozgalom nyomán. A Tündéri település címet és az ezt jelző táblát olyan települések kapják meg a politikustól, ahol minden háznál található a kertben gyümölcsfa.

Szijártóháza Tündéri település lett, mert minden háznál van gyümölcsfa, de a közterületek fásítását sem hanyagolják el

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Tündéri település címet kapott Szijártóháza Vigh Lászlótól

Vigh László elmondta: a kezdeményezéssel célja volt, hogy azoknál a házaknál is ültessenek gyümölcsfákat a tulajdonosok, ahol esetleg nincs és így elnyerhesse a címet a település. A kezdeményezést intézmények számára is meghirdette Vigh László, ahol gyümölcsfát ültetnek, ott megkapják a Tündéri intézmény címet.

- Szíjártóháza gyönyörűen karban tartott település, látszik, hogy van gazdája, a birtokok rendezettek, minden háznál van gyümölcsfa is, így ide is kikerülhet a Tündéri település tábla - mondta Vigh László, s arra kérte a polgármestert, hogy közterületre is ültessenek gyümölcsfákat.

Sárvári Éva, Szijártóháza polgármestere megköszönte az országgyűlési képviselőnek, hogy Tündéri település címet kapott Szijártóháza. Mint monda: ez az ősz eleji időszak a legjobb erre, hisz a gyümölcsök szüretéről szól a szeptember.

- Településünkön többnyire alma, körte, szőlő, szilva található és valóban minden portán van valamelyikből - jelezte. - A faluba beköltöző fiatalok is ápolják ezt a hagyományt.

Eredmények és tervek

Sárvári Éva tavaly vette át a hetési település vezetését, az eltelt időben megújították a faluházat, folyamatosan karban tartják a köztereket, az országos fásítási programban 10 darab gömbszilvafát sikerült elnyerni és elültetni, illetve nagy sikerrel megtartották a falunapot. A jövőben szeretnék felújítani a ravatalozót és folytatni a faluközpont parkosítását, de a buszváró és a rossz állapotú bekötőutak felújítása is szerepel a tervek közt a mintegy 40 lélekszámú faluban.