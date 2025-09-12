szeptember 12., péntek

Kitüntető cím

7 órája

Tudja, hogy mitől lesz tündéri egy település Zalában? Mutatjuk!

Címkék#Sárvári Éva#gyümölcsfa#Vigh László#Tündéri település

Őrzik és ültetik is a gyümölcsfákat a hetési településen. Ezt bizonyítja, hogy Tündéri település címet adományozott Szijártóháza önkormányzata és közössége számára Vigh László országgyűlési képviselő pénteken.

Korosa Titanilla
Tudja, hogy mitől lesz tündéri egy település Zalában? Mutatjuk!

Tündéri település címet kapott Szijártóháza. B-j Sárvári Éva és Vigh László

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A Szijártóháza hangulatos, már őszi díszbe öltöztetett faluközpontjában megtartott eseményen Vigh László elmondta, hogy közel tíz éve indította el e kezdeményezést a tündérkert mozgalom nyomán. A Tündéri település címet és az ezt jelző táblát olyan települések kapják meg a politikustól, ahol minden háznál található a kertben gyümölcsfa.

Szijártóháza - gömbszilvafák a faluközpontban
Szijártóháza Tündéri település lett, mert minden háznál van gyümölcsfa, de a közterületek fásítását sem hanyagolják el
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Tündéri település címet kapott Szijártóháza Vigh Lászlótól

Vigh László elmondta: a kezdeményezéssel célja volt, hogy azoknál a házaknál is ültessenek gyümölcsfákat a tulajdonosok, ahol esetleg nincs és így elnyerhesse a címet a település. A kezdeményezést intézmények számára is meghirdette Vigh László, ahol gyümölcsfát ültetnek, ott megkapják a Tündéri intézmény címet. 

- Szíjártóháza gyönyörűen karban tartott település, látszik, hogy van gazdája, a birtokok rendezettek, minden háznál van gyümölcsfa is, így ide is kikerülhet a Tündéri település tábla - mondta Vigh László, s arra kérte a polgármestert, hogy közterületre is ültessenek gyümölcsfákat.

Sárvári Éva, Szijártóháza polgármestere megköszönte az országgyűlési képviselőnek, hogy Tündéri település címet kapott Szijártóháza. Mint monda: ez az ősz eleji időszak a legjobb erre, hisz a gyümölcsök szüretéről szól a szeptember.

- Településünkön többnyire alma, körte, szőlő, szilva található és valóban minden portán van valamelyikből - jelezte. - A faluba beköltöző fiatalok is ápolják ezt a hagyományt.

Eredmények és tervek

Sárvári Éva tavaly vette át a hetési település vezetését, az eltelt időben megújították a faluházat, folyamatosan karban tartják a köztereket, az országos fásítási programban 10 darab gömbszilvafát sikerült elnyerni és elültetni, illetve nagy sikerrel megtartották a falunapot. A jövőben szeretnék felújítani a ravatalozót és folytatni a faluközpont parkosítását, de a buszváró és a rossz állapotú bekötőutak felújítása is szerepel a tervek közt a mintegy 40 lélekszámú faluban.

 

 

