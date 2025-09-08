szeptember 8., hétfő

KultúrFlipper

40 perce

Szex és New York a könyvtárban

Bizonyára sokan nézték annak idején az 1998 és 2004 között bemutatott amerikai sorozatot. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár izgalmas rendezvényre hívja az érdeklődőket szeptember 11-én, csütörtökön 17 órára.

Mozsár Eszter
Ruff Orsolya és Szeder Kata érkezik Zalaegerszegre.

Zalaegerszegre látogat a KultúrFlipper irodalmi és társadalomismereti sorozat két házgazdája, Ruff Orsolya és Szeder Kata. A vendégek a Szex és New York című sorozat kulturális hatásait fogják vizsgálni. 

 


 

