KultúrFlipper
40 perce
Szex és New York a könyvtárban
Bizonyára sokan nézték annak idején az 1998 és 2004 között bemutatott amerikai sorozatot. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár izgalmas rendezvényre hívja az érdeklődőket szeptember 11-én, csütörtökön 17 órára.
Ruff Orsolya és Szeder Kata érkezik Zalaegerszegre.
Forrás: KultúrFlipper
Zalaegerszegre látogat a KultúrFlipper irodalmi és társadalomismereti sorozat két házgazdája, Ruff Orsolya és Szeder Kata. A vendégek a Szex és New York című sorozat kulturális hatásait fogják vizsgálni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre