"Gyere őrült, gyere őrült, névsorolvasás" – az Edda Művek zúzós koncertet ad a zalai városban (galéria)

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal. A Szerencsekoncertek eseménysorozaton ismert hazai, népszerű előadók lépnek fel az ország minden pontján.

Mindenkinek szerencséje lesz, aki pénteken este a nagykanizsai Erzsébet-téren bulizik. Hamarosan elkészül a nagyszínpad

Fotó: Szakony Attila

Az eseményt a Szerencsejáték Zrt. és a NagyON Kanizsa szervezi, s óriási vidám bulit ígérnek, amit természetesen a hazai könnyűzenei élet fenegyerekei garantálnak.