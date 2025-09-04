szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Épül a nagyszínpad

2 órája

"Gyere őrült, gyere őrült, névsorolvasás" – az Edda Művek zúzós koncertet ad a zalai városban (galéria)

Címkék#Erzsébet-téren#NagyON Kanizsa#színpad#Edda

Már gőzerővel épül a nagykanizsai Erzsébet-téren a nagyszínpad, ahol szeptember 5-én, pénteken 18 órakor kezdődik a fergeteges, ingyenesen látogatható buli. Valószínűleg a környék is beleremeg az Edda Művek és a Takáts Tamás Blues Band előadásába.

Benedek Bálint
Már épül a nagyszínpad az Erzsébet-téren, pénteken pedig érkeznek a sztárok is

Fotó: Szakony Attila

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal. A Szerencsekoncertek eseménysorozaton ismert hazai, népszerű előadók lépnek fel az ország minden pontján.

nagyszínpad
Mindenkinek szerencséje lesz, aki pénteken este a nagykanizsai Erzsébet-téren bulizik. Hamarosan elkészül a nagyszínpad
Fotó: Szakony Attila

Az eseményt a Szerencsejáték Zrt. és a NagyON Kanizsa szervezi, s óriási vidám bulit ígérnek, amit természetesen a hazai könnyűzenei élet fenegyerekei garantálnak.

Épül az Erzsébet-téren a nagyszínpad

Fotók: Szakony Attila

 

 

 

