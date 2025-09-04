2 órája
"Gyere őrült, gyere őrült, névsorolvasás" – az Edda Művek zúzós koncertet ad a zalai városban (galéria)
Már gőzerővel épül a nagykanizsai Erzsébet-téren a nagyszínpad, ahol szeptember 5-én, pénteken 18 órakor kezdődik a fergeteges, ingyenesen látogatható buli. Valószínűleg a környék is beleremeg az Edda Művek és a Takáts Tamás Blues Band előadásába.
Már épül a nagyszínpad az Erzsébet-téren, pénteken pedig érkeznek a sztárok is
Fotó: Szakony Attila
Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal. A Szerencsekoncertek eseménysorozaton ismert hazai, népszerű előadók lépnek fel az ország minden pontján.
Az eseményt a Szerencsejáték Zrt. és a NagyON Kanizsa szervezi, s óriási vidám bulit ígérnek, amit természetesen a hazai könnyűzenei élet fenegyerekei garantálnak.
Épül az Erzsébet-téren a nagyszínpadFotók: Szakony Attila
