Lenyűgöző emlék: még az állóhelyek is elfogytak a döntőre, mutatjuk, ki lett a legszebb zalai hölgy 1993-ban (galéria)

R. Kárpáti Péter, a színház művésze, mint az est házigazdája jelent meg a színpadon, és kezdetét vette a verseny. A hölgyek először utcai ruhában léptek fel, előbb valamennyien, majd négyesével. Ezután következett a fürdőruhás bemutató. Ám a nagy próba csak ezután jött: rövid idő alatt új smink, új frizura készült az estélyi ruhát öltött lányoknak. Szépségük lenyűgöző volt.

Az 1993. évi Zala Szépe a zalaegerszegi Baráth Helga lett. Lenyűgöző szépségek. Fotó: ZH-Archívum

A szépségek mondatai

Az eredményhirdetés után a három nyertes így nyilatkozott:

– Nagyszerű, semmihez sem fogható! Nem gondoltam volna, hogy én is udvarhölgy lehetek. Nagyon boldog vagyok, bár ez csak egy játék volt számomra, de kitűnően sikerült – mondta a nagykanizsai Szakács Gabriella.

A keszthelyi Veér Hajnalka így nyilatkozott: „Nem is tudom, mit mondhatnék, nem számítottam erre. Úgy tűnik, hogy az előző évi másodikok ezen a versenyen különös eséllyel indulnak, így megfontolandó, hogy jövőre mit tegyek. El kell gondolkodnom rajta, de azt hiszem, megérné.”

„Nem hittem volna, hogy nyerhetek, nagyon sok volt köztünk a szép lány. Fel sem tudom fogni, mi történt velem, ez még beletelik egy kis időbe. Nagyon boldog vagyok” – így Baráth Helga, az 1993-as Zala Szépe szépségkirálynője.