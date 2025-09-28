1 órája
Lenyűgöző emlék: még az állóhelyek is elfogytak a döntőre, mutatjuk, ki lett a legszebb zalai hölgy 1993-ban (galéria)
A Zala Szépe szépségverseny döntőjére 1993. június 19-én került sor a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban, ahol háromnegyed hétkor már zsúfolásig megtelt a nézőtér, még a széksorok mellett, az állóhelyekről is kíváncsi nézők várták a műsort és az eredményhirdetést. A szépségek pedig egymást múlták felül.
R. Kárpáti Péter, a színház művésze, mint az est házigazdája jelent meg a színpadon, és kezdetét vette a verseny. A hölgyek először utcai ruhában léptek fel, előbb valamennyien, majd négyesével. Ezután következett a fürdőruhás bemutató. Ám a nagy próba csak ezután jött: rövid idő alatt új smink, új frizura készült az estélyi ruhát öltött lányoknak. Szépségük lenyűgöző volt.
A szépségek mondatai
Az eredményhirdetés után a három nyertes így nyilatkozott:
– Nagyszerű, semmihez sem fogható! Nem gondoltam volna, hogy én is udvarhölgy lehetek. Nagyon boldog vagyok, bár ez csak egy játék volt számomra, de kitűnően sikerült – mondta a nagykanizsai Szakács Gabriella.
A keszthelyi Veér Hajnalka így nyilatkozott: „Nem is tudom, mit mondhatnék, nem számítottam erre. Úgy tűnik, hogy az előző évi másodikok ezen a versenyen különös eséllyel indulnak, így megfontolandó, hogy jövőre mit tegyek. El kell gondolkodnom rajta, de azt hiszem, megérné.”
„Nem hittem volna, hogy nyerhetek, nagyon sok volt köztünk a szép lány. Fel sem tudom fogni, mi történt velem, ez még beletelik egy kis időbe. Nagyon boldog vagyok” – így Baráth Helga, az 1993-as Zala Szépe szépségkirálynője.
Zala Szépe 1993Fotók: ZH Archívum