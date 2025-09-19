A magánérdek előbbre való, mint a közérdek? Konfliktusok egy zalai kisközségben (galéria)

A hír önmagában is érdekes, hiszen egy 74 fős település a saját múltját és néprajzi értékeit tárja az érdeklődők elé, ám az elmúlt közel egy esztendő történései miatt azonban érdemes a megnyitó mögé is tekinteni. A szentkozmadombjai értéktár múzeumot – mint azt annak idején megírtuk – több mint két evvel ezelőtt, 2023 júniusában adták át. Az önkormányzat pályázati támogatással újíttatott fel egy saját tulajdonában lévő régi épületet, s ott korabeli dokumentumokból – többségében okiratokból és fotókból – egy kiállítást rendeztek be. Ezt a tárlat egészen ez év májusáig volt megtekinthető, a kiállítást azonban akkor ideiglenesen bezárták. A község polgármestere, a 2024-es önkormányzati választásokon mandátumot kapott Nagyné Varga Klára szerint nem is tehettek mást, a kiállított dokumentumokat a korábbi településvezető, Káli Lajos ugyanis elvitte, arra hivatkozva, hogy azok döntő többsége a saját tulajdonát képezi, a többit pedig kölcsönkapta, így azokat is vissza kell szolgáltatnia eredeti tulajdonosaiknak.

Takáts Eszter (balról) Réczeg Józsefné és Nagyné Varga Klára a szentkozmadombjai értéktár épületében

Fotó: Gyuricza Ferenc

A falu lakói megvonták a bizalmat

Ez a történet is jelzi, hogy a 2024-es önkormányzati választások milyen felbolydulást hoztak a falu életébe. A hatodik ciklusát lezáró Káli Lajos polgármesternek a 2019 és 2024 közötti időszak alpolgármestere, Nagyné Varga Klára személyében nemcsak kihívója akadt, de 8 szavazattal le is győzte a korábbi községvezetőt. Több általunk megkérdezett személy szerint Káli Lajos ezen a vereségen azóta sem tudta magát túltenni, nem képes lelkileg feldolgozni, hogy a falu lakóinak többsége megvonta tőle a bizalmat. Főleg annak tudatában nem, hogy – mint azt szintén elismerik a falubeliek – korábban tényleg sokat dolgozott a településért. A 2019 és 2024 közötti ciklusban azonban olyan változások történtek Szentkozmadombján, ami rossz irányba terelte a közéletet. A község falugondnoka ugyanis egyre nagyobb befolyásra tett szert. Többek közt ő lett a helyi értéktár bizottság elnöke is.

Leváltották a szentkozmadombjai értéktár bizottság tagjait

- Az értéktárral kapcsolatos problémák akkor robbantak, amikor a jelenlegi képviselő-testület idén májusban úgy döntött, hogy lecseréli az értéktár bizottság tagjait – mondta Nagyné Varga Klára. – Ennek oka, hogy a bizottság elnökével, aki az elődöm „jobbkeze” volt, egyszerűen nem tudtunk együtt dolgozni. Tavaly októbertől idén májusig vártuk, hogy rendeződjön a helyzet, de nem közeledtek egymáshoz az álláspontok. Ebben az is közrejátszott, hogy a falugondnokkal voltak munkáltatói nézeteltéréseink, többek közt azért is, mert a költségek lefaragása érdekében nem járultam hozzá, hogy a falugondnoki autót személyes használatra is igénybe vegye, s azzal járjon haza, a szomszédos településre. Ezt amúgy alpolgármesterként is próbáltam elérni a 2019 és 2024 közötti ciklusban, akkor még sikertelenül.