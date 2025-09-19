2 órája
A magánérdek előbbre való, mint a közérdek? Konfliktusok egy zalai kisközségben (galéria)
A Kincsek otthona, avagy a tematikus hagyományőrző kiállítások falumúzeuma. Ezt az új elnevezést kapja a szentkozmadombjai értéktár épületében kialakított tárlat, amit szombat délután kívánnak megnyitni a göcseji településen.
A hír önmagában is érdekes, hiszen egy 74 fős település a saját múltját és néprajzi értékeit tárja az érdeklődők elé, ám az elmúlt közel egy esztendő történései miatt azonban érdemes a megnyitó mögé is tekinteni. A szentkozmadombjai értéktár múzeumot – mint azt annak idején megírtuk – több mint két evvel ezelőtt, 2023 júniusában adták át. Az önkormányzat pályázati támogatással újíttatott fel egy saját tulajdonában lévő régi épületet, s ott korabeli dokumentumokból – többségében okiratokból és fotókból – egy kiállítást rendeztek be. Ezt a tárlat egészen ez év májusáig volt megtekinthető, a kiállítást azonban akkor ideiglenesen bezárták. A község polgármestere, a 2024-es önkormányzati választásokon mandátumot kapott Nagyné Varga Klára szerint nem is tehettek mást, a kiállított dokumentumokat a korábbi településvezető, Káli Lajos ugyanis elvitte, arra hivatkozva, hogy azok döntő többsége a saját tulajdonát képezi, a többit pedig kölcsönkapta, így azokat is vissza kell szolgáltatnia eredeti tulajdonosaiknak.
A falu lakói megvonták a bizalmat
Ez a történet is jelzi, hogy a 2024-es önkormányzati választások milyen felbolydulást hoztak a falu életébe. A hatodik ciklusát lezáró Káli Lajos polgármesternek a 2019 és 2024 közötti időszak alpolgármestere, Nagyné Varga Klára személyében nemcsak kihívója akadt, de 8 szavazattal le is győzte a korábbi községvezetőt. Több általunk megkérdezett személy szerint Káli Lajos ezen a vereségen azóta sem tudta magát túltenni, nem képes lelkileg feldolgozni, hogy a falu lakóinak többsége megvonta tőle a bizalmat. Főleg annak tudatában nem, hogy – mint azt szintén elismerik a falubeliek – korábban tényleg sokat dolgozott a településért. A 2019 és 2024 közötti ciklusban azonban olyan változások történtek Szentkozmadombján, ami rossz irányba terelte a közéletet. A község falugondnoka ugyanis egyre nagyobb befolyásra tett szert. Többek közt ő lett a helyi értéktár bizottság elnöke is.
Leváltották a szentkozmadombjai értéktár bizottság tagjait
- Az értéktárral kapcsolatos problémák akkor robbantak, amikor a jelenlegi képviselő-testület idén májusban úgy döntött, hogy lecseréli az értéktár bizottság tagjait – mondta Nagyné Varga Klára. – Ennek oka, hogy a bizottság elnökével, aki az elődöm „jobbkeze” volt, egyszerűen nem tudtunk együtt dolgozni. Tavaly októbertől idén májusig vártuk, hogy rendeződjön a helyzet, de nem közeledtek egymáshoz az álláspontok. Ebben az is közrejátszott, hogy a falugondnokkal voltak munkáltatói nézeteltéréseink, többek közt azért is, mert a költségek lefaragása érdekében nem járultam hozzá, hogy a falugondnoki autót személyes használatra is igénybe vegye, s azzal járjon haza, a szomszédos településre. Ezt amúgy alpolgármesterként is próbáltam elérni a 2019 és 2024 közötti ciklusban, akkor még sikertelenül.
Szentkozmadombjai értéktárFotók: Gyuricza Ferenc
Minden a jogszabályok szerint történt
Az értéktár bizottság személyi összetételében a váltás a jogszabályok szerint történt. Ezt nemcsak a jegyzővel, a megyei önkormányzatnál dolgozó jogi szakértővel is leegyeztették. A személycseréket követően azonnal lecserélték az értéktár múzeum zárát, mert félő volt, hogy onnan tárgyak, dokumentumok tűnhetnek el. A regnáló képviselő-testület tagjai ezen aggodalmukat többek közt arra alapozták, hogy nemcsak az értéktár bizottság korábbi elnökének volt kulcsa az épülethez, de Káli Lajosnak is volt bejárása oda. Márpedig a volt polgármester a tavalyi vereségét követően a polgármesteri irodának is helyet adó faluházat úgy kiürítette, hogy még az ablakba kihelyezett virágládákat, vagy például a faluház konyhában található fakanalakat is elvitte, arra való hivatkozással, hogy azok vagy a személyes tulajdonát képezik, vagy kölcsönbe kapta őket, s vissza kell adnia.
- Attól féltünk, hogy az értéktár is hasonló sorsra jut – folytatta Nagyné Varga Klára. – Végül ez is történt, az összes dokumentumot kénytelenek voltunk átadni neki, ezért ideiglenesen be kellett zárnunk az értéktár múzeumot.
Szentkozmadombjai értéktárFotók: Gyuricza Ferenc
A múlt kincseinek őrzője
Amikor az értéktár körül kialakult helyzetről érdeklődtünk a faluban, többen elmondták, hogy Káli Lajost a múlt kincseinek őrzőjeként ismerik. Valóban évtizedeken át gyűjtötte falusi-paraszti életmód tárgyi emlékeit, illetve számos fotót és egyéb dokumentumot is őriz. Ezek többségét elköltöző szentkozmadombjai lakóktól, vagy az elhunyt falubeliek örököseitől kapta. Az viszont tisztázatlan kérdés – mert írás nem született ezekről az ajándékozásokról –, hogy személyesen Káli Lajosnak, vagy a falunak, az önkormányzatnak ajánlották fel a tárgyakat, dokumentumokat. A volt polgármester mindenesetre sajátjának véli őket, így vált ez a jelenlegi konfliktus egyik forrásává.
A visszanézés helyett inkább előre tekintenének
Nagyné Varga Klára azt mondja, ők nem visszafelé tekintenek, hanem előre. Polgármesterként az egyik legfontosabb feladatának a helyi közösség összekovácsolását tekinti. Ebben sikerült is eredményeket elérniük. Megszólítottak olyan személyeket, akik a közélettől eddig távol tartották magukat, volt egy sikeres falunapjuk, rendeződött a helyzet a szomszédos Zalatárnokkal, és az értéktár múzeum újranyitásához is rengeteg segítséget kaptak a falu lakóitól.
Új kiállítás, a közösség összefogásával
Ez utóbbit Réczeg Józsefné is alátámasztja, aki a szombaton megnyíló kiállítás szervezője volt. Mint mondja: önként ajánlotta fel segítségét, s nagy örömére a faluból nagyon sokan csatlakoztak hozzá.
- Kinyitották a szekrényeiket,
- előszedtek régi tárgyakat, amelyek bemutatásra érdemesek,
- a szüret és az egyéb őszi betakarítási munkák köré építették fel a tárlatot.
- Három havonta új és új kiállítást rendezünk be, mindig valamilyen aktualitás kapcsán – mondta Réczeg Józsefné. – A tematika már összeállt a fejemben, télen a karácsony, tavasszal a húsvét, a feltámadás és a megújulás lesz a téma. Nagyon sokan ajánlottak fel ehhez tárgyakat, többet is kaptunk volna, de mindent nem tudunk elhelyezni. Számomra ez azt jelzi, hogy a személyes konfliktusok után most abba az irányba megy a falu, hogy az összetartás jellemezze.
Idő kell, mire rendeződik a helyzet
Hasonlókat mond a Szentkozmadombjára hat éve költözött Takáts Eszter is. Az országosan is jól ismert dalszerző-előadóművész már előző ciklusban is kulturális munkatársként dolgozott az önkormányzatnál, jelenleg pedig emellett a helyi értéktár bizottság elnöki pozícióját is betölti. Azt mondja, a váltás óta felszabadultabb a közélet a településen, végre nem a feszélyezettség jellemzi a falut, senkitől nem hall rosszat a másikról.
- A magánérdeket nem lehet a közösség érdekei elé helyezni – fogalmazza meg a változás kulcsaként. – A legfontosabb változás Szentkozmadombja életében, hogy ma már senkitől nem hallok rosszat mondani másokra, ami az előző ciklusban azért nem így volt. A szentkozmadombjai lakóknak nincs szükségük konfliktusokra. Szerintem most jó irányba haladunk, de idő kell, mire rendbe jönnek a dolgok, és újra nyitottak lesznek az emberek.
A történtek és az elhangzottak kapcsán megkerestük Káli Lajost is, ám ő nem kívánt élni a megszólalás lehetőségével.