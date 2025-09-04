szeptember 4., csütörtök

Két eset

1 órája

Betörők és gyanús alakok fekete autóval járják a zalai falvakat – Vigyázzanak egymásra és értékeikre!

Néhány napja fényes nappal történt betörés az egyik zalai településen. Szentgyörgyvölgy békés közösségében most két eset is borzolja a kedélyeket.

Korosa Titanilla
Betörők és gyanús alakok fekete autóval járják a zalai falvakat – Vigyázzanak egymásra és értékeikre!

Betörők és házalók zavarták meg Szentgyörgyvölgy nyugalmát nemrégiben

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A betöréssel és a házalók megjelenésével kapcsolatban a község hivatalos közösségi oldalán is jelentek meg információk a napokban. Némethné Simon Beátát, Szentgyörgyvölgy polgármesterét megkérdeztük, mi történt a faluban.

Szentgyörgyvölgy - Némethné Simon Beáta polgármester
Szentgyörgyvölgy polgármestere, Némethné Simon Beáta számolt be a két esetről
Fotó: Archív/Korosa

Fényes nappal kutattak értékek után egy házban Szentgyörgyvölgyön

Elmondta, pár nap alatt két eset is történt. Az egyik házba fényes nappal jutottak be betörők a hátsó udvaron, kerítésen, melléképületen keresztül, úgy, hogy közben az ingatlan utcafronti részén forgalom is volt, illetve a szomszédoknál is volt mozgás. A tettesek vélhetően ketten voltak, egyikük figyelte a faluból néhány órára távol tartózkodó tulajdonos visszaérkezését, társa pedig addig körülnézett a házban és még a padláson is kutatott. Végül aztán nem vittek el semmit, lehetséges, hogy nagyobb zsákmány reményében szemelték ki ezt a házat.

Gyanús fekete autó az utcákon

Ha ez még nem volna elég, egy fekete VW Passat járművel házalók is megjelentek Szentgyörgyvölgyön és úgy tudjuk a környékbeli településeken is. Vásárlási szándékkal igyekeztek bejutni több helyi ingatlanba. 

Információink szerint először az utcáról figyelték az egyik szentgyörgyvölgyi családi házat, majd bementek, s mikor az ott lakók kérdőre vonták őket, hogy mit keresnek, hamis vásárlási szándékkal álltak elő, nem létező hirdetésekre hivatkozva. Az esetnél a szomszédok is résen voltak. 

A polgármester felhívta a figyelmet, mindenki vigyázzon magára, az értékeire és figyeljenek oda egymásra is. 

A rendőrség nyomoz

Érdeklődésünkre Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője arról tájékoztatott, hogy a Lenti Rendőrkapitányság magánlaksértés miatt folytat eljárást a szentgyörgyvölgyi betörés kapcsán. A tulajdonos távollétében a családi házba valóban behatoltak illetéktelenek, de nem vittek el semmit, erősítette meg. 

 

