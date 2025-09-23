Ha összefekszik a juh vagy a disznó... Szent Mihály napján eldől, milyen télre számíthatunk?

A népi megfigyelés szerint ha Mihály napján, vagyis szeptember 29-én dörög az ég, akkor igencsak szép őszre számíthatunk, vagyis a szépasszonyok nyara sokáig velünk lesz. Amennyiben keleti szél fúj, akkor viszont hideg tél várható. Van is erre népi rigmus: „Szent Mihálykor keleti szél, nagyon kemény telet ígér”. Egy másik régi megfigyelés szerint pedig, "ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet".

Szent Mihály napján kiderülhet, milyen idő vár ránk... Fotó: pexls.com

Állítólag amennyiben a Mihály-napi éjszakán sok a csillag, hosszú ősz várható, s ha dörög az ég, az kemény telet ígér. S aki még tart állatot, szintén következtethet: amennyiben ezen az éjjelen összefekszik a juh vagy a disznó, akkor erős, hosszú tél várható, ám ha nem bújnak egymáshoz az állatok, azt jelezheti: enyhe lesz a tél.