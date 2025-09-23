szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjóslás otthon

2 órája

Ha összefekszik a juh vagy a disznó... Szent Mihály napján eldől, milyen télre számíthatunk?

Címkék#Szent Mihály#tél#időjárás#ősz

Vajon milyen lesz az ősz? Szent Mihály napján választ kaphatunk.

Péter B. Árpád

A népi megfigyelés szerint ha Mihály napján, vagyis szeptember 29-én dörög az ég, akkor igencsak szép őszre számíthatunk, vagyis a szépasszonyok nyara sokáig velünk lesz. Amennyiben keleti szél fúj, akkor viszont hideg tél várható. Van is erre népi rigmus: „Szent Mihálykor keleti szél, nagyon kemény telet ígér”. Egy másik régi megfigyelés szerint pedig, "ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet". 

Szent Mihály
Szent Mihály napján kiderülhet, milyen idő vár ránk... Fotó: pexls.com

Állítólag amennyiben a Mihály-napi éjszakán sok a csillag, hosszú ősz várható, s ha dörög az ég, az kemény telet ígér. S aki még tart állatot, szintén következtethet: amennyiben ezen az éjjelen összefekszik a juh vagy a disznó, akkor erős, hosszú tél várható, ám ha nem bújnak egymáshoz az állatok, azt jelezheti: enyhe lesz a tél.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu