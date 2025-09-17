Előadás
1 órája
Miért fontos az önvizsgálat? Folytatódnak a Szenior Akadémia programjai a zalai városban
Ősszel folytatódnak Lentiben a Szenior Akadémia programjai az Idősügyi Tanács szervezésében. Szeptember 18-án, csütörtökön a városi művelődési központban 17 órai kezdettel újabb előadásokat halhatnak az érdeklődők. Az önvizsgálat és a szűrések fontosságáról Kánya Szilvia, a lenti egészségfejlesztési iroda munkatársa beszél majd. Ezt követően Tőke-Molnár Katalin dietetikus az időskori egészséges táplálkozás alapelveit taglalja a hallgatóságnak.
