szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

18°
+28
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem ma kezdte

1 órája

Nagyszerű sportember a zalai szemészfőorvos, extrém triatlonversenyen bizonyított

Címkék#triatlonverseny#Dr Czigány Róbert#szemészfőorvos

Szenzációsan teljesített egy zalai szemészorvos – számolt be a hírről nemrégiben a zalakocka.hu. Egy triatlonversenyen remekelt, ahol kategóriájából emelkedett ki.

Benedek Bálint
Nagyszerű sportember a zalai szemészfőorvos, extrém triatlonversenyen bizonyított

Dr. Czigány Róbert öröme határtalan erről tanúskodik az ünnepe a dobogó tetején

Fotó: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook

Mint arról a portál beszámolt: a Magyar Triatlon Szövetség a hivatalos Facebook-oldalán tudatta, hogy dr. Czigány Róbert a hétvégén megrendezett French Riviera T100 triatlonversenyen fantasztikus teljesítményt nyújtott. A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház szemész főorvosa 4:15:07 idővel az 55–59 évesek kategóriájában 1. helyezést ért el, összesítésben pedig a 32. helyen zárt.

Az interneten talált szakirodalom szerint a T100 egy profi triatlonverseny-sorozat, ahol az elit sportolók versenyeznek a világ különböző pontjain. A versenyek úszásból, kerékpározásból és futásból állnak, és a T100 elnevezés arra utal, hogy a résztvevők összesen 100 kilométeres versenytávon indulnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu