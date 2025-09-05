Nagyszerű sportember a zalai szemészfőorvos, extrém triatlonversenyen bizonyított

Mint arról a portál beszámolt: a Magyar Triatlon Szövetség a hivatalos Facebook-oldalán tudatta, hogy dr. Czigány Róbert a hétvégén megrendezett French Riviera T100 triatlonversenyen fantasztikus teljesítményt nyújtott. A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház szemész főorvosa 4:15:07 idővel az 55–59 évesek kategóriájában 1. helyezést ért el, összesítésben pedig a 32. helyen zárt.

Az interneten talált szakirodalom szerint a T100 egy profi triatlonverseny-sorozat, ahol az elit sportolók versenyeznek a világ különböző pontjain. A versenyek úszásból, kerékpározásból és futásból állnak, és a T100 elnevezés arra utal, hogy a résztvevők összesen 100 kilométeres versenytávon indulnak.